Orlen zwiększa wydobycie. Uruchomił dwie nowe kopalnie gazu

Orlen stawia na własne wydobycie węglowodorów. Do 2030 roku chce zwiększyć je o 250 proc. dzienne, tak by pokrywać 20 proc. swojego zapotrzebowania z własnych złóż gazowych. Koncern ogłosił właśnie uruchomienie dwóch kopalń w województwie kujawsko-pomorskim na złożach Bajerze i Tuchola.

Orlen uruchomił dwa nowe złoża - Bajerze i Tuchola.

Wydobywany w województwie kujawsko-pomorskim gaz nie jest oddawany do infrastruktury przesyłowej, tylko służy do produkcji energii elektrycznej.

Orlen szacuje, że zasoby geologiczne obydwu złóż mogą wynosić około 1,5 mld m3 gazu zaazotowanego. Koncern chce rocznie z wydobywanego gazu produkować około 125 tys. MWh energii elektrycznej.

Polski Koncern Naftowy Orlen uruchomił właśnie oficjalnie wydobycie gazu z dwóch nowych złóż w województwie kujawsko pomorskim. Mowa o złożach Bajerze i Tuchola, wchodzących w skład projektu Edge.

- Rozwój pionu energetycznego jest dla nas bardzo ważny, tego nisko- i zeroemisyjnego - mówił podczas otwarcia kopalni w Bajerze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2019 r., wówczas zapadła decyzja inwestycyjna. Rok później, w 2020 r., uzyskano decyzję lokalizacyjną, środowiskową oraz pozwolenia umożliwiające opracowanie projektów wykonawczych i budowlanych. Po wyłonieniu generalnego wykonawcy inwestycji na przełomie 2020 i 2021 r., już w maju 2021 r. rozpoczęto inwestycję. Produkcja energii elektrycznej z wydobywanego ze złóż Bajerze i Tuchola gazu ruszyła w styczniu 2022 r.

Orlen zwraca uwagę na rekordowy czas realizacji całej inwestycji. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z gazu pochodzącego z nowych złóż nastąpiło w ciągu niecałych 8 miesięcy od przekazania terenu budowy.

Gaz dla energii

Jak podkreśla koncern, to pierwsza w jego historii inwestycja, w której wydobywany gaz nie jest oddawany do infrastruktury przesyłowej, tylko służy do produkcji energii elektrycznej. Wynika to z uwarunkowań złóż, z których wydobywany jest zaazotowany gaz. Ten rodzaj surowca, mający niższą wartość opałową niż najpowszechniejszy w sieci gazowej gaz wysokometanowy, przez swoją specyfikę trafia tylko na lokalny rynek, do miejsc znajdujących się w pobliżu ujęcia gazu.

Orlen przede wszystkim chce z tego rodzaju gazu produkować energię elektryczną. I tak wydobywany ze złóż Bajerze i Tuchola gaz przetwarza Orlen Upstream, a energię z niego produkowaną dystrybuują spółki Energa Operator (w przypadku projektu Bajerze) i Enea Operator (projekt Tuchola).

14 lat wydobycia

Z wyliczeń koncernu wynika, że inwestycje w kopalnie w województwie kujawsko-pomorskim mogą zabezpieczyć energię elektryczną w sumie dla około 70 tys. gospodarstw domowych rocznie. Energia produkowana z wydobywanego tu gazu będzie również zużywana do zasilania instalacji technologicznych i ośrodków Bajerze i Tuchola.

Orlen szacuje, że zasoby geologiczne obydwu złóż mogą wynosić około 1,5 mld m3 gazu zaazotowanego. Koncern chce rocznie z wydobywanego gazu produkować około 125 tys. MWh energii elektrycznej. To mniej więcej tyle, ile zużywa miasto wielkości Torunia.

Zasoby złóż pozwolą na ich eksploatację przez około 14 lat. To krótki horyzont, jak na projekty wydobywcze. Jednak Orlen podkreśla, że w projektach Bajerze i Tuchola zainwestował w instalacje modułowe, które pozwalają nie tylko na szybką budowę, ale także na późniejszy demontaż. Po wyczerpaniu zasobów będzie można ją przenieść do nowej lokalizacji.

Województwo kujawsko-pomorskie jest atrakcyjnym miejscem do poszukiwań nowych złóż. Orlen analizuje już kolejne dane geologiczne z tego terenu i rozważa zagospodarowanie w przyszłości złoża Rosochatka.

- W ciągu 3 lat planujemy kolejne takie odwierty i elektrownię, jak te w Bajerze I Tucholi. Są to projekty nie tylko błyskawiczne w realizacji, ale też z natychmiastową stopą zwrotu - podkreślił Daniel Obajtek.

Polski sektor wydobywczy

Obecnie Orlen prowadzi działalność wydobywczą poprzez swoją spółkę zależną Orlen Upstream w Polsce i w Kanadzie. W 2021 roku średnie wydobycie wyniosło 16,7 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy dziennie), a zasoby węglowodorów na koniec 2021 r. zostały oszacowane na poziomie 171,5 mln boe.

W aktualnej sytuacji geopolitycznej, w obliczu konieczności rezygnacji z rosyjskich surowców, inwestycje we własne wydobycie nabierają szczególnego znaczenia. W 2021 roku nakłady Orlenu na ten cel wyniosły 363 mln zł, co przy 9,9 mld zł całkowitych nakładów inwestycyjnych koncernu nie jest dużą kwotą.

Planowane zwiększenie własnego wydobycia nie zwiększy też znacząco udziałów Orlenu w krajowym rynku wydobywczym, gdzie największymi zasobami wydobywalnymi dysponuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - 689 mln boe udokumentowanych zasobów ropy i gazu. Warto jednak pamiętać, że oba koncerny są obecnie w procesie fuzji. Po jego finalizacji i przejęciu Grupy Lotos powstanie duża grupa poszukiwawczo-wydobywcza.

Realizowane obecnie w Polsce wydobycie zaspokaja jedynie około jednej piątej naszego zapotrzebowania na błękitne paliwo i niespełna 4 proc. na ropę.