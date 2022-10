Otwarto łącznik między systemami przesyłu gazu Bułgarii i Grecji

W sobotę oddano do użytku interkonektor łączący systemy przesyłu gazu Bułgarii i Grecji (IGB), dzięki któremu do tego pierwszego kraju popłynie gaz z Azerbejdżanu w objętości 1 mld m sześc. rocznie.

Umowę o budowie tego łącznika międzysystemowego podpisano w 2009 r.

Interkonektor, zapewniający połączenie z Gazociągiem Transadriatyckim (TAP), którym przez Turcję i Grecję płynie azerbejdżański gaz, ma 183 km długości, w tym 140 km w Bułgarii.

Wraz z uruchomieniem łącznika międzysystemowego operatorzy systemów przesyłu gazu Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji złożyli propozycję tłoczenia tranzytem dodatkowych ilości azerbejdżańskiego gazu, co do importu których UE porozumiała się z Azerbejdżanem w lipcu.

Prezydent Alijew zapowiedział, że do 2027 r. jego kraj może podwoić dostawy gazu do UE.

Od godz. 7 rano gaz zaczął płynąć. Co to znaczy dla regionu? To znaczy przyszłość

Dyrektorka bułgarskiego operatora Bułgargaz Denica Złatewa poinformowała, że od godz. 7 rano czasu miejscowego gaz zaczął płynąć. Ilość dostarczanego przez Azerbejdżan paliwa pokryje jedną trzecią zapotrzebowania bułgarskiej gospodarki.

Dostawy te umożliwiły już od soboty obniżenie ceny gazu dla miejscowych odbiorców o 30 proc.; oprócz tego są one realnym krokiem w dywersyfikacji dostaw i znoszeniu zależności od jednego dostawcy, jakim przez dłuższy czas był rosyjski Gazprom - dodała Złatewa.

O jakich ilościach gazu mówimy? Przepustowość 3 mld m sześc. rocznie

Interkonektor, zapewniający połączenie z Gazociągiem Transadriatyckim (TAP), którym przez Turcję i Grecję płynie azerbejdżański gaz, ma 183 km długości, w tym 140 km w Bułgarii. Ma on przepustowość 3 mld m sześc. rocznie z możliwością jej powiększenia do 5,5 mld m sześc. Budowa zaczęła się w 2015 r., kosztowała 240 mln euro, w tym 90 mln euro środków UE i 110 mln euro kredytu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na otwarcie interkonektora do Sofii na zaproszenie prezydenta Rumena Radewa przybyli - obok szefowej KE - także prezydenci: Azerbejdżanu - Ilham Alijew, Serbii - Aleksandar Vuczić, Macedonii Północnej - Stewo Pendarowski oraz premierzy: Grecji - Kyriakos Micotakis, Rumunii - Nicolae Ciuca i Bułgarii Gyłyb Donew.

Na otwarcie interkonektora do Sofii na zaproszenie prezydenta Rumena Radewa przybyli - obok szefowej KE - także prezydenci: Azerbejdżanu - Ilham Alijew, Serbii - Aleksandar Vuczić, Macedonii Północnej - Stewo Pendarowski oraz premierzy: Grecji - Kyriakos Micotakis, Rumunii - Nicolae Ciuca i Bułgarii Gyłyb Donew.

W Bułgarii i w Grecji słychać hasło: "Ten projekt oznacza wolność"

Podczas uroczystości podkreślono, że IGB nie tylko zapewni Bułgarii bezpieczeństwo dostaw po rozsądnych cenach, lecz także umożliwi dostawy do Rumunii, Mołdawii i na Słowację.

"Ten projekt oznacza wolność. Dzięki analogicznym projektom Europa będzie miała wystarczająco gazu tej zimy. Pracowaliśmy uparcie na rzecz dywersyfikacji" - podkreśliła von der Leyen. Według niej "Unia dysponuje wszystkim co niezbędne dla uwolnienia się z rosyjskiego uchwytu".

"Kryzys jest poważny, lecz razem damy radę, wspólne zdecydowanie pozwoli nam zarówno ocalić nasz wspólny rynek, jak i opanować wzrost ceny" - oświadczyła przewodnicząca KE.

Prezydent Alijew zapowiedział, że do 2027 r. jego kraj może podwoić dostawy gazu do UE z 16 do 32 mld m sześc. rocznie.

