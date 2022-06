Padł ostatni bastion w Europie. Nawet Węgry nie dostają całego gazu z Rosji

Jak przyznał minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, jego kraj otrzymuje od Gazpromu tylko 88 proc. zamówionego surowca. Tym samym nawet ostrożny wobec Rosji rząd w Budapeszcie ucierpiał w wyniku rosyjskiego szantażu surowcowego. Z powodu działań Rosjan niedobory gazu odczuwają praktycznie wszyscy europejscy kontrahenci Gazpromu.

Węgry mimo pewnych działań sprzyjających Rosji także dostają mniej gazu z Gazpromu.

Budapeszt twierdzi, że zmniejszone dostawy nie zagrażają jego bezpieczeństwu energetycznemu.

Wszyscy europejscy odbiorcy gazu otrzymują z Rosji mniej surowca niż zamówili, lub nie otrzymują go w ogóle.

W wiadomości wideo na stronie ministra spraw zagranicznych Węgier w Facebooku (co ciekawe jest on zakazany w Rosji i uznawany za organizację ekstremistyczną!), Peter Szijjarto zauważył, że w ostatnich dniach wielkość dostaw rosyjskiego gazu do Europy znacznie się zmniejszyła.

- Dziś do Węgier trafia 88 proc. przewidywanego wolumenu rosyjskiego gazu - powiedział minister. - Zamiast 12 mln m3 dziennie otrzymujemy około 10,6 mln m3, ale to nie jest problem z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw - podkreślił węgierski polityk.

Szijjarto wyjaśnił, że transport gazu na Węgry trasą południową odbywa się bez przerw: przez Turcję, Bułgarię i Serbię codziennie dostarczanych jest 9,4 mln m3 gazu. Jednocześnie przesył przez Austrię został nieznacznie ograniczony ze względu na problemy techniczne Nord Streamu.

Węgry wydają się być najbliższym sojusznikiem Putina w Unii Europejskiej. Budapeszt wielokrotnie przeciwstawiał się nakładaniu sankcji na Moskwę. Mimo ataku Rosji na Ukrainę węgierscy politycy zajmują dwuznaczne stanowisko wobec moskiewskiej agresji.

We wrześniu 2021 roku Węgry podpisały z Gazpromem dwa wieloletnie kontrakty, które przewidują dostawy łącznie 4,5 mld m sześc. paliwa rocznie rurociągami przez Serbię i Austrię, z pominięciem Ukrainy. Umowa została sporządzona na 15 lat i może podlegać przeglądowi po 10 latach od rozpoczęcia realizacji.

Rosja zakręca kurek z gazem całej Europie

Ograniczenie dostaw na Węgry oznacza, że już wszystkie kraje Unii Europejskiej otrzymują mniej gazu z Rosji, niż wynikałoby to z obowiązujących kontraktów.

Stopień obcięcia dostaw jest zróżnicowany. I tak Polska, Bułgaria, Holandia, Dania i Finlandia nie otrzymują rosyjskiego gazu w ogóle. Prawie w ogóle rosyjskiego gazu nie dostaje Francja. W zmniejszonym o około połowę zakresie rosyjski surowiec otrzymują Włosi i Niemcy – dwaj najwięksi konsumenci rosyjskiego surowca w Unii Europejskiej.

Według Rosjan oficjalnym powodem ograniczeń w dostawach surowca jest w największym stopniu wyłączenie części sprężarek w stacji kompresorowej Portowaja na początku gazociągu Nord Stream. Zamiast 170 mln m3 gazu na dobę, obecnie rurociąg ten tłoczy około 67 mln m3. Surowca.

Dodatkowo zamiast 109 mln m3 gazu przez Ukrainę Rosja tłoczy tamtejszym systemem przesyłowym tylko nieco ponad 40 mln m3. To efekt okupacji przez Rosjan jednego z fragmentów gazociągów przesyłowych i niemożność sprawdzenia przez Kijów, ile faktycznie gazu jest zatłaczanego do systemu.

Trzecim czynnikiem mającym wpływ na aktualne niedobory gazu jest tygodniowe zatrzymanie gazociągu Turkish Stream ze względów konserwacyjnych.