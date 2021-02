Padł rekord dostaw gazu do odbiorców PGNiG

W poniedziałek 8 lutego padł rekord zużycia gazu ziemnego przez klientów PGNiG - poinformowała we wtorek spółka. Koncern dostarczył tego dnia swoim klientom ok. 82 mln m sześc. gazu.

Jak podało PGNiG, w poniedziałek trafiło do odbiorców spółki dokładnie 921 GWh gazu ziemnego.





↗️ 8 lutego padł kolejny rekord zapotrzebowania na #gazziemny odbiorców #PGNiG! Naszym klientom dostarczyliśmy ok. 82 mln m sześc. (921 GWh) gazu.



Poprzedni dzienny rekord dostaw gazu do klientów PGNiG padł 18 stycznia 2021 r. Spółka dostarczyła wówczas 911 GWh gazu, czyli ok. 81 mln m sześc.



Mróz nad dużymi obszarami Europy spowodował wzmożone zapotrzebowanie na gaz ziemny. To właśnie teraz jest widoczne, jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego odgrywają podziemne magazyny surowca i jak ważne są kontrakty długoterminowe na LNG.



