Padł światowy rekord na rynku LNG. To ma przełożenie na ceny gazu

Jeszcze nigdy tak dużo skroplonego gazu ziemnego nie pływało po morzach i oceanach. Nadmiar surowca spowodował, że cena gazu ziemnego w Europie zamknęły się na najniższym poziomie od prawie 22 miesięcy.

Popyt na gaz w Europie utrzymuje się na dość niskim poziomie.

Kraje UE nie spieszą się z wypełnianiem magazynów gazu.

Surowiec do UE płynie w wolniejszym tempie.

Jak podaje Bloomberg - benchmarkowe kontrakty terminowe futures, które od początku roku spadły już o ponad 50 proc., po raz pierwszy od lipca 2021 r. spadły poniżej 35 euro.

- Gaz na giełdzie TTF spadł o 2,7 proc., osiągając poziom 34,99 euro za megawatogodzinę. Równoważny kontrakt w Wielkiej Brytanii stracił 2 proc. – podaje agencja.

Ciepła aura powoduje spadek zapotrzebowania na gaz ziemny

Wszystko przez nadmiar surowca na rynku. Ciepła, lecz nie upalna – to ważne ze względu na brak potrzeby włączania klimatyzatorów – aura nad znaczną częścią Europy spowodowała spadek zapotrzebowania na gaz ziemny.

Przy wysokim - ponad 20 punktów procentowych wyższym poziomie jak na tę porę roku zapełnieniu podziemnych magazynów gazu, wynoszącym 62 proc. popyt na surowiec jest mały. To spowodowało, że widoczny jest spadek zakupów LNG. Po prostu klienci nie spieszą się z wpompowywaniem gazu do instalacji, mając świadomość, że zapasy są znaczne, uda się je bez problemów uzupełnić, a być może cena będzie jeszcze atrakcyjniejsza.

To zaś przekłada się na ogólnoświatowe zapotrzebowanie. O tym, że sytuacja jest niezwykła, świadczą dane dotyczące żeglugi. Przewożące obecnie ładunki LNG tankowce musiały zwolnić. Ich średnia prędkość podróżna jest o jeden węzeł niższa niż miesiąc temu i wynosi około 13 węzłów.

- Łączna prędkość globalnej floty statków LNG spadła ze średniej około 14 węzłów w kwietniu w poprzednich latach do 13 węzłów w kwietniu tego roku - mówi Lu Ming Pang, analityk w Rystad Energy.

Niższa prędkość ma zapobiec korkowaniu się gazoportów i płynne przejście na wolniejsze tempo dostaw.

Nigdy tak dużo gazu ziemnego nie pływało po morzach

Następstwem spowolnienia żeglugi metanowców jest historyczny rekord. W zbiornikach statków znajduje się bowiem obecnie około 3,4 mln ton metrycznych LNG (około 4,42 mld m3 surowca). Nigdy bowiem jednorazowo aż tyle surowca nie znajdowała się po pokładami tankowców LNG.

Jak obecna sytuacja wpłynie na ceny gazu? Na razie powinny być one na względnie niskim poziomie. Co ważne wiele wskazuje na to, że nie powinno być żadnych problemów z dostawami surowca do magazynów, i to pomimo brakuj surowca od Gazpromu.

Jednak wraz ze wzrostem zatłaczania gazu, może on ponownie zacząć drożeć.