Państwa europejskie rozpoczęły wyścig o algierskie węglowodory

Włoska premier Giorgia Meloni rozpoczęła w niedzielę oficjalną wizytę w Algierii. Głównym tematem rozmów będzie zwiększenie zakupów algierskiej ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

Ofensywa dyplomatyczna państw unijnych w Algierii trwa od chwili ograniczenia dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowanych sankcjami na Rosję za inwazję Ukrainę. W bardzo krótkim okresie w Algierze oficjalne wizyty składali prezydent i premier Francji, a także prezydent Włoch.

Premier Włoch zamiast składać wizyty w europejskich stolicach odwiedza Algierię

22 stycznia na rozmowy przybył premier Włoch Giorgia Meloni wraz z prezesami największych firm z branży energetycznej i paliwowej. W tle są wielomiliardowe kontrakty na zakup gazu ziemnego, ropy naftowej, nawozów sztucznych i energii elektrycznej.

To wszystko wpisuje się w strategię traktowania Sycylii jako europejskiego centrum handlu algierskimi węglowodorami w Europie. Państwowy koncern paliwowo-energetyczny Sonatrach odgrywa w tych planach najważniejszą rolę.

- Podstawowym zadaniem w 2023 r. będzie zapewnienie możliwości, aby spółka osiągnęła wzrost swoich rezerw węglowodorów, a także zwiększyła wydobycie w kolejnych latach. Sonatrach ma również w planach na ten rok podpisanie umowy z koncernem Eni na budowę podmorskiego kabla łączącego wybrzeże algierskie z Sycylią - powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters prezes Sonatrach Toufik Hakkar.

Państwowy koncern Sonatrach zamierza eksportować nadwyżki energii podmorskim kablem do Włoch

Zgodnie z przyjętymi założeniami Algieria zamierza w 2023 r. zwiększyć produkcję węglowodorów do 200 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej (TOE). Sonatrach jeszcze nie opublikował oficjalnych wyników za ubiegły rok, ale z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że wydobycie węglowodorów było wyższe niż w 2021 r. kiedy to wyniosło nieco ponad 185 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Eksport gazu ziemnego, z wykorzystaniem podmorskich gazociągów do Włoch i Hiszpanii oraz skroplonego gazu LNG wyniósł w minionym roku 56 miliardów metrów sześciennych. Kilka miliardów gazu wykorzystano do produkcji energii elektrycznej oraz nawozów sztucznych kierowanych głównie do odbiorców zagranicznych.

Zamiana przepisów spowodowała napływ zagranicznego kapitału do sektora wydobywczego

Chcąc znacząco zwiększyć wydobycie węglowodorów, a także pozyskać środki potrzebne do budowy elektrowni fotowoltaicznych władze algierskie zmieniły przepisy dotyczące inwestorów zagranicznych, zwłaszcza kierowanych do sektora wydobywczego i petrochemicznego.

W ramach prowadzenia polityki energetycznej w maju tego roku planowana jest pierwsza od wielu lat wizyta algierskiego prezydenta Abdelmadjida Tebboune w Paryżu. Francuskie firmy mają bowiem poczucie straconego czasu i także chcą się kapitałowo zaangażować w algierskie złoża i zapewnić sobie dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej.