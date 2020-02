Parlament Europejski za wsparciem dla projektów gazowych

151 priorytetowych projektów infrastruktury energetycznej – w tym wiele z Polski – otrzyma wsparcie Unii Europejskiej. Europosłowie dużą większością głosów (443 do 169) odrzucili 12 lutego na sesji plenarnej, zgłoszony przez grupę Zielonych, sprzeciw wobec 4. listy PCI - tzw. Projektów Wspólnego Zainteresowania UE (ang. Projects of Common Interest).

Sprzeciw Zielonych wobec projektów wspólnego zainteresowania został w głosowaniu w PE odrzucony.- Ideologia tym razem przegrała, ale na pewno nie dała za wygraną. Sam fakt, że taka uchwała trafiła pod obrady europarlamentu najlepiej ilustruje, w jakim kierunku i tempie zmierza polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Czwarta lista PCI nie powstała w ciągu kilku dni. Uzgodnienia i konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami trwały 18 miesięcy. Półtora roku temu Baltic Pipe i inne inwestycje gazowe nikomu nie przeszkadzały. Dziś – jak chcą Zieloni i wielu ich politycznych sojuszników – są one sprzeczne z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Co się stało w tym krótkim czasie? Na pewno nie pogorszył się ziemski klimat. Zradykalizowały się za to polityczne nastroje - podkreśla Izabela Kloc.Przypomina, że jeszcze kilka lat temu źródłem wszelkiego zła był węgiel. Nawet politykę klimatyczną nazwano dekarbonizacyjną, aby nikt nie miał żadnych wątpliwości i złudzeń.- Zielone sprawy nabierają jednak tempa. Dziś zły jest nie tylko węgiel, ale także paliwa kopalne, czyli gaz i ropa oraz atom, ze względu na problemy z przechowywaniem odpadów radioaktywnych - zaznacza Izabela Kloc.Przypomnijmy, że Komisja Przemysłu Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim zaakceptowała 22 stycznia 2020 r. unijną listę projektów energetycznych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania (PCI). Projekty te mogą liczyć na dofinansowanie z programów europejskich lub uproszczenia w uzyskiwaniu pozwoleń.Grupa eurodeputowanych lewicy z frakcji GUE/NGL oraz Zielonych złożyła wniosek do komisji ITRE, aby polskie projekty z tej listy wykreślić, ponieważ ich zdaniem, są one "zbyt mało zielone".- Przedstawiciele komunistów i Zielonych przy każdej okazji podkreślają, że UE powinna zwiększać swoje ambicje klimatyczne i szybciej postępować na drodze dekarbonizacji. Teraz zainteresowali się polskimi inwestycjami gazowymi – zaznacza Grzegorz Tobiszowski, eurodeputowany PiS.W komisji ITRE wniosek został odrzucony 54 do 17.