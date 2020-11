Paweł Majewski nowym prezesem PGNiG

Dotychczasowy prezes Lotosu Paweł Majewski został we wtorek wybrany przez radę nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na prezesa zarządu.

- Jednak to co najwyżej jedna ze składowych. Wydaje się, że prezes Kwieciński musiał odejść z innych przyczyn - mówiła osoba usytuowana blisko zarządu PGNiG.Nie najlepiej układała się współpraca na linii Orlen-PGNiG. Rząd chce, by firmy te się połączyły. Ma to sens ekonomiczny - tyle że diabeł tkwi w szczegółach. Wiele wskazuje, że przejmującym ma być Orlen. Ale to PGNiG jest spółką obecnie wyżej wycenianą oraz bardziej chwaloną przez inwestorów. I z liczniejszą załogą.Wewnątrz samego PGNiG pojawiają się zatem pytania, "czemu to nie my mamy przejmować"? Wydaje się, że ważną rolę odgrywa tu bardzo mocna pozycja prezesa Orlenu, Daniela Obajtka. Ma on dużo mocniejsze wsparcie polityczne niż prezes Kwieciński.- Spekuluje się, że między oboma prezesami nie było „chemii”, a szef PGNiG nie zawsze na konkretne działania Orlenu w sprawie przejęcia PGNiG spoglądał przychylnym okiem. A niedawne mocne wejście PGNiG na Ukrainę z kolei nie bardzo spodobało się w Płocku. Jak już wcześniej pisaliśmy, sytuacja zmierzała do tego, by szef PGNiG miał administrować spółką, a kluczowe decyzje byłyby podejmowane poza nią - analizował Dariusz Malinowski.- Mimo zaledwie 10-miesięcznych rządów w PGNiG Jerzy Kwieciński może odchodzić z podniesioną głową - m.in. to właśnie jemu udało się skutecznie zakończyć rozpoczęty przez 5 laty spór sądowy z Gazpromem (Gazprom oddał już PGNiG miliardy złotych nadpłaty za gaz), a pod jego kierownictwem akcje PGNiG nieźle sobie radziły na GPW - zwłaszcza na tle innych firm z sektora paliwowo-energetycznego - komentował.