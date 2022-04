PE chce pełnego embarga na import z Rosji ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek ( 7 kwietnia) rezolucji domaga się pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji.

W rezolucji przyjętej podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu 513 głosami "za", przy 22 "przeciw" i 19 wstrzymujących się, europosłowie wzywają do dalszych sankcji na Rosję, w tym "natychmiastowego (wprowadzenia) pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu".

"Powinien temu towarzyszyć plan zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do UE", a także strategia "cofnięcia sankcji w przypadku podjęcia przez Rosję kroków w kierunku przywrócenia niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach i całkowitego usunięcia wojsk z terytorium Ukrainy" - wskazali eurodeputowani.

Europosłanka Anna Fotyga (PiS) brała udział w negocjacjach nad ostatecznym kształtem rezolucji. "Rozmowy nie były łatwe. Co dla mnie ważne, udało się mi dodać do niej zapisy dotyczące zamknięcia gazociągu Nord Stream 1. W trakcie rozmów pojawiały się postulaty złagodzenia rezolucji, jednak zbiorowym wysiłkiem złożyliśmy poprawkę ponad podziałami politycznymi, która wykreślała te łagodzące zapisy" - przekazała.

Jej zdaniem rezolucja to forma nacisku PE na Radę Europejską i Komisję Europejską. "Trzeba przypominać, że na Ukrainie cały czas giną ludzie, dokonywane są zbrodnie przeciwko ludzkości. Państwa UE maja obowiązek wszystkim dostępnymi metodami sprzeciwić się temu. Udało mi się wprowadzić do tekstu wszystkie zapisy, o które od dawna zabiega polski rząd w Radzie" - powiedziała.

Zaznaczyła, że dotychczas przyjęte przez UE sankcje nie są wystarczające. "Jeśli dajemy polityczny sygnał, że jesteśmy za sankcjami, ale jednocześnie ze względu na odmienne interesy wyłączamy tylko część rosyjskich banków z systemu SWIFT, to nie jest to dobre rozwiązanie. Dziś Parlament jednoznacznie wsparł zdecydowane zaostrzenie sankcji" - dodała.

W rezolucji europosłowie opowiedzieli się też za wykluczeniem Rosji z G20 oraz innych organizacji międzynarodowych, takich jak Rada Praw Człowieka ONZ, Interpol, Światowa Organizacja Handlu, UNESCO. "Istniejące sankcje powinny być w pełni i skutecznie wdrożone w całej UE oraz przez jej międzynarodowych sojuszników, jako priorytet" - stwierdzają.

Aby zwiększyć skuteczność sankcji, Parlament wzywa do wykluczenia rosyjskich banków z systemu SWIFT, zakazu wpływania na wody terytorialne UE i zawijania do portów UE dla wszystkich statków pływających pod banderą rosyjską i związanych z Rosją oraz zakazu drogowego transportu towarów z i do Rosji oraz Białorusi.

Europosłowie domagają się również zajęcia "wszystkich aktywów należących do rosyjskich urzędników lub oligarchów związanych z reżimem Putina, ich pełnomocników i figurantów oraz białoruskich urzędników i innych osób związanych z reżimem Łukaszenki".

Wskazując na zaangażowanie Białorusi w wojnę na Ukrainie, posłowie domagają się w rezolucji, "aby sankcje wobec Białorusi odzwierciedlały sankcje nałożone na Rosję, tak aby zlikwidować wszelkie luki prawne, umożliwiające Putinowi korzystanie z pomocy Łukaszenki w celu obejścia sankcji".

Europosłowie odnoszą się do okrucieństw, "które bezsprzecznie noszą znamiona zbrodni wojennych, popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie, zwłaszcza w Buczy, a także do całkowitego lub prawie całkowitego zniszczenia Mariupola, Wołnowachy oraz innych miast i wsi".

Podkreślają, że sprawcy zbrodni wojennych muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i wzywają do powołania specjalnego trybunału ONZ do spraw zbrodni na Ukrainie.

Parlament powtarza, że dostawy broni muszą być kontynuowane i zwiększone, aby Ukraina mogła się skutecznie bronić; ponownie wyraża poparcie dla udzielania wszelkiej pomocy obronnej ukraińskim siłom zbrojnym, oferowanej indywidualnie przez państwa członkowskie oraz wspólnie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF).

Podkreślając, że z powodu wojny ponad 6,5 mln Ukraińców musiało uciekać z miejsca zamieszkania, a ponad 4 mln uciekły z kraju, posłowie domagają się utworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych, którymi można by ewakuować ludność cywilną, uciekającą przed bombardowaniami oraz wzmocnienia sieci pomocy humanitarnej UE na Ukrainie.

Posłowie stanowczo potępiają również rosyjską retorykę, sugerującą ewentualne użycie przez Federację Rosyjską broni masowego rażenia i podkreśla, że taki krok byłby nie do zaakceptowania i spotkałby się z najpoważniejszymi konsekwencjami.