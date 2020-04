PGNiG aktualizuje strategię i dywersyfikuje przychody. W firmie podwyżki

Koronawirus w PGNiG nie zmusił jeszcze zarządu tej spółki do radykalnych działań. Zmienił się tylko, u kogo mógł, sposób wykonywania pracy. Jak deklaruje Jerzy Kwieciński, prezes gazowego potentata, wynagrodzenia nie są zagrożone, w dodatku stały się wyższe o kilka procent. Jak to możliwe?

Klimat do zmian

A co z Zielonym Ładem w czasie epidemii koronawirusa? - Powinniśmy mieć aspiracje na poziomie europejskim - i być partnerem w tych rozmowach, a nie tylko słuchać, co inni mówią albo o czym decydują... I być aktywnym graczem. Z drugiej strony: jeśli na coś się umówiliśmy w Unii Europejskiej, to musimy to później realizować – mówi Jerzy Kwieciński. I dodaje: - Tę nową politykę klimatyczną w Unii chcemy potraktować jako szansę. Nie czekać aż ona nas dotknie, lecz działać tak, by te elementy, które mogą być dla naszej firmy pozytywne, wykorzystać.