PGNiG bliżej dostaw gazu z USA

Venture Global Plaquemines LNG poinformowało o o podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej dla terminala skraplającego Plaquemines. PGNiG ma zakontraktowane dostawy gazu z tego terminala.

PGNiG będzie otrzymywał z terminala 4 mln ton LNG rocznie.

Dostawy zaczną się w 2026 r

Ventures Global poinformował o pozyskaniu finansowania na pierwszą fazę inwestycji w terminal w wysokości 13,2 mld dolarów

Pierwsze komercyjne dostawy gazu skroplonego, w ramach kontraktu długoterminowego, jaki PGNiG podpisało z Venture Global LNG we wrześniu 2018 r., spodziewane są w 2026 roku. Wolumen dostaw LNG realizowanych w ramach kontraktu wyniesie 4 mln ton LNG rocznie, tj. około 5,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji na rok (po aneksach, ostatni zwiększający dostawy z 2,5 mln ton do 4 mln ton rocznie podpisano we wrześniu ubiegłego roku). Dostawy będą realizowane przez 20 lat.

zobacz też: Do Świnoujścia dotarł setny transport LNG dla PGNiG z Kataru

PGNiG podpisał również wówczas umowę na dostawy gazu z innego terminala Global Venture LNG - Calcasieu Pass. Łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. Dostawy realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

zobacz też:PGNiG zrywa kontrakt na dostawy LNG z USA

Dostawy od Venture Global Calcasieu Pass oraz Venture Global Plaquemines LNG będą realizowane za pośrednictwem powstających instalacji produkcyjnych w Luizjanie, tj. odpowiednio: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

Global Venture LNG w komunikacie, w którym informuje o ostatecznej decyzji inwestycyjnej, informuje również o pozyskaniu finansowania na tę inwestycję w wysokości 13,2 mld dolarów, które zostaną przeznaczone na wstępną fazę obiektu Plaquemines LNG i związanego z nim rurociągu Gator Express.

- Zespół Venture Global z dumą ogłasza FID w naszym drugim projekcie, Plaquemines LNG, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu eksportu w Calcasieu Pass - powiedział cytowany w komunikacie Mike Sabel, dyrektor generalny Venture Global LNG.

- Plaquemines będzie opierać się na sukcesie Calcasieu Pass, którego realizacja pobiła światowe rekordy szybkości i wykonania. Projekt przyciągnął solidne wsparcie finansowe i handlowe, które umożliwiło nam formalne usankcjonowanie tego projektu w krytycznym momencie dla rynków energii. Prędkość ma większe znaczenie niż kiedykolwiek, a Venture Global ma wyjątkową pozycję, aby szybko wprowadzić amerykański LNG na rynek, aby wspierać globalne bezpieczeństwo energetyczne i postęp w zakresie ochrony środowiska – dodał.

Venture Global LNG zawarła 20-letnie już umowy sprzedaży i zakupu na 80 proc. docelowej przepustowości (20 mln ton rocznie). Do klientów pierwszej fazy inwestycji (przepustowość 13,3 mln ton) spółki Plaquemines LNG należą PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell i EDF. Do dotychczas ogłoszonych klientów fazy drugiej należą ExxonMobil, PETRONAS i New Fortress Energy.