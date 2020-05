PGNiG chce integrować ciepłownictwo i inwestować w energetykę rozproszoną

Chcemy być integratorem sektora ciepłowniczego w Polsce, ponieważ uważamy, że w najbliższych latach ciepłownictwo będzie musiało się przestawić z węgla na gaz. Zamierzamy rozwijać także energetykę rozproszoną, przede wszystkim biogazownie. Rozpoczynamy również inwestycje w technologie wodorowe – tak nakreślił plany swojej firmy Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, podczas EEC Online.

Inwestycje w wodór

Jak prognozuje Jerzy Kwieciński, w całej Polsce może powstać co najmniej 1,5-2 tys. biogazowni, co oznacza rozwój lokalnych rynków. Oznacza to również, że lokalnie będzie realizowana bardzo ważna zasada w polityce energetycznej Unii, a mianowicie: gospodarka o obiegu zamkniętym. Wykorzystujące biomasę i OZE PGNiG również chce się w to wpisywać.PGNiG planuje także, aby biometan używać nie tylko do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej, ale także, żeby można było wtłaczać go do lokalnych sieci dystrybucyjnych, które grupa zamierza budować.Takie lokalne sieci może zasilać zresztą nie tylko biometanem, ale również sprężonym gazem ziemnym (CNG), pozostającym do dyspozycji PGNiG, czy też ciekłym gazem ziemnym (LNG), sprowadzanym z zagranicy (w drobnej części PGNiG produkuje go też w Polsce).W maju 2020 r. PGNiG poinformował, że rozpoczął prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Spółka sprawdzi także możliwości magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Firma liczy, że na tym paliwie w przyszłości mogłaby dobrze zarabiać. Najpierw jednak na prace badawcze przeznaczy 31 mln zł. W tym projekcie zamierza współdziałać z innymi partnerami.– Stawiamy bardzo mocno na współpracę. Praktycznie w każdym z tych obszarów, o których mówiłem, będziemy współpracowali z innymi grupami. Technologie wodorowe są tego najlepszym przykładem. Wiemy, że wodór to paliwo przyszłości, bardzo czyste paliwo, które może być również produkowanez wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - i tu chcemy też współdziałać z innymi firmami – mówi Jerzy Kwieciński.Przypomina, że prace nad rozwojem technologii wodorowych prowadzi także grupa Lotos.Prezes PGNiG podkreśla, że wodór może być wykorzystywany w transporcie. Jeszcze stacji wodorowych w Polsce nie ma, ale przy swojej siedzibie PGNiG chce otworzyć nowy rozdział...– Będzie to pierwsza stacja w Polsce, gdzie będzie można zatankować pojazd wodorem. Na razie niewiele jest u nas takich pojazdów, ale myślę, że możliwość tankowania rozwinie ten segment rynku zarówno w transporcie osobowym, jak i – nawet szczególnie – w transporcie publicznym, miejskim – dodaje Jerzy Kwieciński.Spółka planuje zbudować zakłady produkujące wodór z wykorzystaniem metanu (a może także biometanu), ale też elektrolizy wody, pożytkując do tego fotowoltaikę.– Zakładamy, że ten segment rynku energii jest bardzo przyszłościowy. Liczymy, że wodór będzie mógł być wykorzystywany nie tylko np. w transporcie publicznym, ale także w sieci. Tak jak w tej chwili w sieciach gazowych płynie gaz ziemny, tak w przyszłości popłynie w nich wodór - wspólnie z gazem albo może nawet sam. Nad tym naukowcy i firmy na świecie pracują - i również w tych działaniach chcemy brać aktywny udział razem z innymi polskim firmami – wskazuje Jerzy Kwieciński.