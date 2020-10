PGNiG chwali decyzję UOKiK o wielomiliardowej karze dla Gazpromu

Decyzja Prezesa UOKiK nakładająca karę na Gazprom oraz partnerów zaangażowanych w Nord Stream 2 potwierdza, że uczestnicy tego projektu działali ze szkodą dla konkurencji na rynku gazu - ocenił PGNiG w komunikacie, informując, że podziela stanowisko Urzędu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył we wtorek ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2.

Nakazał też rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu NS2, uzasadniając, że kary to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2.

PGNiG ocenił w środowym komunikacie, że decyzja ta potwierdza, iż uczestnicy tego projektu działali nie tylko ze szkodą dla konkurencji na rynku gazu, ale również z pominięciem przepisów dotyczących koncentracji przedsiębiorców. "PGNiG podziela stanowisko Prezesa UOKiK" - napisano.

Jak przypomniał komunikat Grupy, w 2015 r. Gazprom oraz Shell, Uniper, Engie, OMV i Wintershall zawnioskowały do Prezesa UOKiK o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy - operatora gazociągu Nord Stream 2.



Prezes UOKiK zgłosił do tego wniosku zastrzeżenia, wskazując na zagrożenie dla konkurencji wynikające z budowy Nord Stream 2. W rezultacie wniosek został wycofany, ale przedsiębiorcy nie zrezygnowali ze współpracy i - w miejsce wcześniejszej umowy konsorcjum - zawarli umowy o finansowanie operatora gazociągu i kontynuowali projekt.





"PGNiG od samego początku prac nad projektem Nord Stream 2 wskazywało na negatywny wpływ projektu Nord Stream 2 na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności na rynku polskim" - napisano.



Wskazano, że spółka zwracała uwagę na szkodliwy dla konkurencji charakter projektu Nord Stream 2 m.in. w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Komisję Europejską wobec Gazpromu, postępowaniu derogacyjnym przed BNetzA oraz w stanowiskach przekazanych Prezesowi UOKiK w ramach prowadzonych postępowań antymonopolowych, w tym w postępowaniu zakończonym ogłoszoną w środę decyzją.

Komunikat podkreślił, że PGNiG - podobnie jak Prezes UOKiK - postrzega zmianę formuły realizacji projektu Nord Stream 2 jako próbę ominięcia zgłoszonych w 2016 roku zastrzeżeń Prezesa UOKiK wobec koncentracji polegającej na utworzeniu spółki Nord Stream 2 AG.

"W stanowisku przekazanym do Prezesa UOKiK PGNiG argumentowało, że biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe cechy transakcji, poprzez podpisanie i przystąpienie do realizacji umów na finansowanie budowy Nord Stream 2 doszło do zrealizowania zamiaru koncentracji i powołania wspólnego przedsiębiorcy.