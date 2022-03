PGNiG: do Lublina dotarła pomoc dla obywateli Ukrainy, teraz pojedzie dalej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo razem z Fundacją PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zorganizowało wsparcie dla punktów recepcyjnych działających przy polsko-ukraińskiej granicy. Do Lublina dotarły transporty wody oraz suchego prowiantu. Teraz ruszą one w drogę do punktów zlokalizowanych w Dorohusku, Dołhobyczowie, Hrebennem i Zosinie.

- Apeluję do Polaków o to, aby nie ustawali w pomocy. Dziękuję również ludziom wspaniałego serca, którzy codziennie okazują człowieczeństwo, wyciągają dłoń do naszych braci w cierpieniu, jak również wszystkim służbom i samorządom – powiedział wicepremier Jacek Sasin.

- Dzisiaj przekazujemy najpotrzebniejsze produkty – 20 tysięcy butelek wody oraz suchy prowiant. Na bieżąco reagujemy na zgłaszane zapotrzebowanie –powiedziała Karolina Dłuska, prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

- Jesteśmy nastawieni na długofalową aktywność. Wykorzystujemy nasze możliwości do udzielania wsparcia w skali trudnej do zorganizowania dla mniejszych podmiotów. W całej Grupie Kapitałowej PGNiG bieżąco monitorujemy sytuację i przygotowujemy kolejne działania – mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Przekazanie wody i suchego prowiantu

Akcje pomocowe zainicjowane przez pracowników