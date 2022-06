PGNiG i Orlen ustalają strategię wspólnej spółki na rynku biogazu

PGNiG i Orlen Południe rozmawiają o strategii wspólnej spółki, która ma działać na rynku biogazu. Przedmiotem tych ustaleń są założenia dotyczące liczby instalacji biogazowych i wolumenów produkcyjnych - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Spółka celowa GK PGNiG (PGNiG SPV7), powołana do działań w zakresie rozwoju rynku biogazu i biometanu, prowadzi aktualnie audyt projektów biogazowych, które mogą posłużyć do realizacji stawianych przed nią zadań.

Jednocześnie GK PGNiG i Orlen Południe są w trakcie ustaleń biznesowych dotyczących strategii wspólnego przedsiębiorstwa, które będzie zaangażowane w projekty biogazowe i biometanowe.

Przedmiotem tych ustaleń są także założenia dotyczące liczby instalacji i wolumenów produkcyjnych.

Pod koniec stycznia br. Orlen Południe i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowały, że wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój biometanowni. Orlen Południe będzie miał w niej 51 proc., a PGNiG 49 proc. udziałów.

Dodano wówczas, że pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), co pozwala przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu. Orlen Południe stwierdził wtedy, że realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię Orlen 2030, zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki.

PGNiG SPV7 bada projekty biogazowe

Spółka zaznaczyła, że informacje na ten temat będzie mogła podać dopiero po zakończeniu rozmów.

"Jeżeli do czasu powołania wspólnego przedsiębiorstwa GK PGNiG i Orlen Południe, PGNiG SPV7 nabędzie jakieś aktywa biogazowe/biometanowe, zostaną one wniesione do wspólnego przedsiębiorstwa" - dodało PGNiG. Zaznaczono, że GK PGNiG nie posiada obecnie biogazowni. Trzy instalacje stanowią własność Orlen Południe.

Dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak przekazał pod koniec czerwca br., że potencjał wytwarzania biogazu w Polsce sięga kilku mld m sześc. rocznie. Dodał, że Orlen realizuje program budowy biogazowni przez spółkę córkę biorafinerię Orlen Południe.

Trzy instalacje biogazowe Orlen Południe

W styczniu br. PKN Orlen informował, że spółka Orlen Południe przejęła trzy biogazownie rolnicze, w których z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce.

Pierwszą jest instalacja działająca w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. Następnie spółka sfinalizowała zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. W planach jest rozbudowa tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan, który potencjalnie mógłby zostać wykorzystany do produkcji zielonego wodoru - informowała spółka.

Trzecią biogazownię Orlen Południe kupił w gminie Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim. Instalacja o mocy 1,8 MWe produkuje energię elektryczną z przeznaczeniem na lokalny rynek. Spółka planuje do 2024 r. rozbudowę zakładu o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji do 3,2 MWe. Z kolei doposażenie jej w urządzenia i instalacje do przekształcenia biogazu w biometan umożliwi produkcję ok. 8 mln m sześc. biometanu rocznie.

Razem z biogazownią w Jeżewie, Orlen Południe przejął zakład utylizacji odpadów, którego zdolności przerobu wynoszą 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ok. 15,5 tys. ton odpadów poubojowych.