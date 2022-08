PGNiG inwestuje. Przybędzie gazu z Polski

PGNiG ogłosiło ostatnio odkrycie nowego złoża gazu pod Poznaniem, a wcześniej rozbudowę kopalni ropy naftowej i gazu Lubiatów oraz uruchomienie nowej kopalni Kamień Mały, która też przyczyni się do wzrostu podaży krajowego błękitnego paliwa. Takie inwestycje stabilizują krajowe wydobycie gazu, które w minionym roku wyniosło około 3,65 mld m sześc. gazu i wg. aktualnych prognoz w 2022 roku ma być na zbliżonym poziomie.

- Wydobycie krajowe to jeden z filarów bezpieczeństwa dostaw gazu dla polskich odbiorców - podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG.

PGNiG wg prognozy z grudnia 2021 przewiduje wzrost krajowego wydobycia gazu w 2024 roku, do poziomu 3,9 mld m sześc.

Ważne są też możliwości magazynowania gazu. Po zapowiedzianej przez PGNiG rozbudowie magazynu w Wierzchowicach, krajowe zdolności magazynowania gazu przekroczą 4 mld m sześc.

W obecnej sytuacji geopolitycznej wzrosło znaczenie krajowego wydobycia gazu i możliwości jego magazynowania. PGNiG inwestuje w obydwa te obszary.

Odkrycie w Sierosławiu na 32 mln m sześc. rocznie przez lata

PGNiG na początku sierpnia 2022 ogłosiło, że sukcesem zakończyły się prowadzone przez koncern prace poszukiwawcze w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Spółka odkryła tam złoże o zasobach szacowanych na 650 mln m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego.

Nowe złoże położone jest na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo, na koncesji Pniewy-Stęszew, w środkowej części Wielkopolski. Odkrycia dokonano otworem poszukiwawczym Sierosław-2H o długości ponad 3640 metrów.

PGNiG podało, że po podłączeniu odwiertu do eksploatacji, będzie on produkował rocznie ok. 40 mln m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego, co w przeliczeniu na gaz wysokometanowy oznacza 32 mln m sześc. paliwa rocznie.

– Wydobycie krajowe to jeden z filarów bezpieczeństwa dostaw gazu dla polskich odbiorców. Systematycznie prowadzimy poszukiwania nowych złóż oraz inwestujemy w zagospodarowanie już rozpoznanych zasobów, aby utrzymać produkcję gazu na stabilnym poziomie – komentowała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG.

Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które - jak podało PGNiG - od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej grupy w zachodniej Polsce. W konsekwencji odkrycia złoża Sierosław, PGNiG planuje dalsze prace poszukiwawcze na tym obszarze.

Wcześniej, w czerwcu 2022 r., PGNiG rozpoczęło eksploatację złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Kamień Mały w województwie lubuskim. Obsługująca je instalacja zapewni ponad 24 tys. ton ropy i 3,6 mln m sześc. gazu rocznie.

Złoże Kamień Mały położone jest w gminach Słońsk i Górzyca w północno-zachodniej części woj. lubuskiego. Jego udokumentowane zasoby wydobywalne to około 0,7 mln ton ropy naftowej, której towarzyszy gaz ziemny w ilości około 130 mln m sześc.

– Wydobycie ropy naftowej przez PGNiG koncentruje się w zachodniej części kraju, na pograniczu województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Mamy tu bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę eksploatacyjną, co wykorzystaliśmy przy zagospodarowaniu złoża Kamień Mały – wyjaśniała Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Inwestycja w Wierzchowicach skokowo powiększy magazyny

PGNiG rozbuduje Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, eksploatującej złoża na pograniczu woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Zakładany efekt inwestycji to dodatkowe 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w latach 2024-2043.

Gaz ziemny z kopalni Lubiatów zasila m.in. elektrociepłownię w Gorzowie Wielkopolskim. Kopalnia obsługuje wydobycie ze złóż: Lubiatów, Międzychód i Grotów, zlokalizowanych na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton ropy naftowej i 7,3 mld m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,86 mln ton ropy naftowej i 2,34 mld m sześc. gazu.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ważne są też możliwości magazynowania gazu. PGNiG podało w tym roku, że rozbuduje Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach. Dzięki realizacji inwestycji, możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju znacznie wzrosną.

- W efekcie tej inwestycji nasze możliwości gromadzenia zapasów gazu wzrosną aż o 25 proc., czyli o dodatkowe 800 mln m sześc. Dzięki temu będziemy bardziej odporni na takie kryzysy, jak ten, z którym mamy obecnie do czynienia w Europie - komentowała Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Inwestycja w Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice pozwoli zwiększyć jego pojemność czynną z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. gazu. W konsekwencji, na Wierzchowice będzie przypadać prawie połowa krajowych zdolności magazynowych, które po rozbudowie sięgną 4,03 mld m sześc.

Trudne warunki inwestowania w czasie pandemii

PGNiG posiada w sumie pięć magazynów złożowych oraz dwa magazyny kawernowe, w których gaz gromadzony jest w pustych przestrzeniach (tzw. kawernach) utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).

Natomiast jeśli chodzi o segment wydobycia, to PGNiG zarządza na terenie kraju 52 kopalniami ropy naftowej i gazu ziemnego. Większość z nich, bo 34, działa w Polsce południowo-wschodniej. Pozostałe zlokalizowane są na zachodzie kraju.

W latach 2017-2021 krajowe wydobycie gazu przez PGNiG wykazywało lekką tendencję zniżkową, zmniejszając się z około 3,84 mld m sześc. w 2017 roku do około 3,65 mld m sześc. w 2021 roku.

W grudniu 2021 PGNiG ogłosiło prognozę wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2021-2024. Spółka podała w niej, że przewiduje, iż w 2022 roku krajowe wydobycie gazu wyniesie 3,7 mld m sześc., a w kolejnych latach tej prognozy odpowiednio 3,7 mld m sześc. i 3,9 mld m sześc.

„Sytuacja pandemiczna w latach 2020-2021 spowodowała wydłużenie realizacji procesów inwestycyjnych o kilkanaście miesięcy, co skutkuje mniejszym prognozowanym wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w kolejnych latach. Wpływ na wielkość prognozowanego wolumenu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego mają także ograniczenia w odbiorze gazu przez EC Gorzów w 2022 r., a w latach 2023-2024 - realizacja zadań inwestycyjnych, których wykonanie wymaga wydłużonego przestoju instalacji technologicznych kopalni Dębno i Lubiatów” - wyjaśniało PGNiG.