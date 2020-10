PGNiG kupi od duńskiego Oersteda gaz z Morza Północnego

Umowa między duńską firmą a niemiecką spółką PGNiG - PST przewiduje dostawy w latach 2023-2028 ok. 6,5 mld m sześc. gazu z duńskiej części Morza Północnego.

PGNiG poinformowało w środę, że PST będzie miała możliwość eksportowania gazu od Oersteda m.in. na terytorium Niemiec lub Polski.



Zgodnie z zapisami uwzględnionymi w umowie, zakup gazu uzależniony jest od wydobycia gazu w duńskiej części Morza Północnego, z uwzględnieniem produkcji na złożu Tyra, z którego ma pochodzić większość gazu. Podstawą kalkulacji formuły cenowej są rynkowe wartości indeksów cen gazu ziemnego - zaznaczyło PGNiG.

- Kontrakt z Orsted będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r., a jego całkowity wolumen to około 6,4 mld m sześc. gazu - powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, podczas środowej (21 października) konferencji.



Dodał, że realizacja tego kontraktu to większe bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu w Europie.