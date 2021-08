PGNiG kupiło ukraińską spółkę z koncesją gazową przy granicy z Polską

PGNiG podpisało w poniedziałek umowę zakupu 85 proc. udziałów z spółce Karpatgazvydobuvannya, dysponującej koncesją Byblivska, leżącej na Ukrainie przy granicy z Polską. Wydobycie gazu planowane jest od 2023 r.

Koncesja Byblivska leży w obwodzie lwowskim, przy granicy z Polską. Liczy ponad 200 km kw i - jak podkreślał prezes PGNiG - jest geologiczną kontynuacją eksploatowanego od 60 lat złoża Przemyśl.

Jak zaznaczył prezes Majewski, dla PGNiG to zupełnie nowy rozdział działalności na Ukrainie. - Od 2016 r. prowadziliśmy działalność handlową we współpracy z grupą ERU. Od teraz będziemy prowadzić działalność poszukiwawczą i wydobywczą - podkreślił.

Tak na prawdę dopiero po wykonaniu pierwszego odwiertu poszukiwawczego, w drugiej połowie 2022 r. będziemy wiedzieć więcej i mieć obraz, jakie ilości gazu będzie można wydobyć - ocenił.

PGNiG kupiło udziały od spłki ERU Management Services, dotychczas wyłącznego właściciela firmy Karpatgazvydobuvannya, dysponującej koncesją Byblivska.



Jak poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski, na drugą połowę 2022 r. spółka planuje wykonać odwiert poszukiwawczy i przeprowadzić testy wydobywcze. "Jeżeli wyniki analiz się potwierdzą i znajdziemy gaz, to wydobycie ruszy w 2023 r." - dodał Majewski. Gaz trafi do ukraińskiej sieci. Według PGNiG, na atrakcyjność tego obszaru wskazują wyniki przeprowadzonych analiz danych geofizycznych i geologicznych.



Udziałowcy Karpatgazvydobuvannya planują dodatkowe badania terenu koncesji, które mają pomóc zaprojektować kolejne otwory.



Przed zawarciem umowy strony uzyskały odpowiednie zgody UOKiK i ukraińskiego urzędu antymonopolowego.

#PGNiG i ERU Management Services #ERU rozpoczynają działalność poszukiwawczo-wydobywczą na #Ukraina. Prezes Paweł Majewski: Działania te przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w 🇵🇱 i na 🇺🇦, ale także w państwach Trójmorza.



➡️https://t.co/jia4QNOE9Y pic.twitter.com/llo4Z7ilDk — PGNiG (@GK_PGNiG) August 30, 2021

Prezes PGNiG wyraził też nadzieję, że do prac uda się zaangażować spółki zależne: Geofizykę Toruń w ramach poszukiwań czy Exalo Drilling do wierceń.



"Z punktu widzenia rządu to bardzo dobry ruch i dobry kierunek dywersyfikacji - ocenił transakcję podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu Piotr Dziadzio. Potencjał wydobywczy gazu na Ukrainie jest znaczący" - dodał.