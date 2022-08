PGNiG ma 20 proc. udziałów w nowoodkrytym złożu gazu na Morzu Norweskim

PGNiG i Aker BP odkryły nowe zasoby ropy i gazu na Morzu Norweskim. Wstępnie szacowane są na 11-36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Udział PGNiG w złożu to 20 proc. - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w piątek.

Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Newt (ang. traszka) w północnej części Morza Norweskiego.

PGNiG Upstream Norway odkryło tam złoże ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych szacowanych wstępnie pomiędzy 11 a 36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział PGNiG to 20 proc.

Odkryte złoże położone jest 14 km na północny wschód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

"PGNiG Upstream Norway wraz z Aker BP odkryło nowe zasoby ropy i gazu ziemnego na Morzu Norweskim. Spółka ocenia, że w pobliżu mogą znajdować się kolejne złoża i planuje przeprowadzić wkrótce następne wiercenia" - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w piątek.

"Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Newt (ang. traszka) w północnej części Morza Norweskiego. PGNiG Upstream Norway odkryło tam złoże ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych szacowanych wstępnie pomiędzy 11 a 36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział PGNiG to 20 proc. - podało PGNiG w komunikacie.

"Norwegia jest naszym priorytetem, jeśli chodzi o działalność poszukiwawczo-wydobywczą za granicą. Eksploatacja tamtejszych złóż ma dla nas strategiczne znaczenie, również w kontekście wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski - podkreśliła prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Dodała, że "odkrycie nowych zasobów na prospekcie Newt to kolejny sukces PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Lokalizacja złoża w pobliżu obszaru wydobywczego Skarv ułatwi jego zagospodarowanie i zwiększy rentowność eksploatacji".

Jak poinformowało PGNiG, odkryte złoże położone jest 14 km na północny wschód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Obszar posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą, która może zostać wykorzystana przy eksploatacji zasobów Newt. Pozwoli to ograniczyć koszty i skrócić czas zagospodarowania złoża - wyjaśniono.

Prezes Waksmundzka-Olejniczak zaznaczyła, że PGNiG Upstream Norway posiada w sąsiedztwie Newt inne koncesje, na których planuje przeprowadzić wkrótce wiercenia poszukiwawcze. Dokonane właśnie odkrycie może wskazywać, że i te prace zakończą się sukcesem - podkreśliła.

Prospekt Newt znajduje się na obszarze koncesji PL941. Jej operatorem jest Aker BP z udziałem 80 proc. PGNiG posiada pozostałą część udziałów.

"W bieżącym roku zakładamy wzrost wydobycia węglowodorów: gazu ziemnego z norweskich koncesji - z 1,4 mld m sześc. w 2021 r. o 1,6 mld m sześc. do 3,0 mld m sześc., czyli łącznie z wydobyciem krajowym pozostającym na zbliżonym do zeszłego roku poziomie - do 7,0 mld m sześc. Koncern prognozuje wydobycie w Norwegii na poziomie 863 tys. ton ropy naftowej w 2022 r. oraz odpowiednio: 798 tys. ton i 928 tys. ton w latach 2023-2024" - zapowiadało PGNiG w maju br.