PGNiG ma sposób na miliardy m3 gazu ze starych złóż

Wraz ze szczerpywaniem gazu z polskich złóż, zasoby surowca w kraju maleją. Perspektywy nie są zbyt dobre. Jednak szefowie gazowej spółki nie zamierzają czekać z założonymi rękami. Właśnie zaczęli wdrażać program Smart Field. Jego efektem mają być dodatkowe miliardy m3 surowca z polskich złóż, a wydobycie tańsze i bardziej ekologiczne.

PGNiG będzie miało bardziej „zielony” gaz

Daje to możliwość wykorzystania tych zasobów gazu. Dlatego Smart Field to nie tylko gwarancja utrzymania krajowego wydobycia gazu ziemnego na stabilnym poziomie.- To również przedłużenie pracy kopalni obsługujących złoża średnio o 10 lat, co z kolei oznacza utrzymanie lokalnych miejsc pracy, zwiększenie wpływów dla gmin z tytułu podatków i opłat od wydobycia a także dodatkowe zabezpieczenie krajowych dostaw gazu ziemnego – tłumaczy Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych.W praktyce Smart Field to kompleksowe podejście, która umożliwia bardzo dokładne analizy całego procesu produkcyjnego – od złoża po system przesyłowy.Oprócz zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów, jego zastosowania pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia poprzez optymalizację inwestycji w infrastrukturę produkcyjną.Jednak optymalizacja wszystkich procesów produkcyjnych ma jeszcze jedną zaletę. Gaz będzie produkowany taniej także pod względem emisji. A to coraz ważniejsze, bo na to jaki węglowy ślad zostawiają produkty, klienci zwracają coraz baczniejsza uwagę.– Gaz ziemny może odegrać kluczową rolę w procesie szybkiej dekarbonizacji krajowej gospodarki. Chcemy, aby dostarczane przez nas paliwo charakteryzowało się jak najmniejszym śladem węglowym w całym łańcuchu wartości. Dlatego działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie upstream są jednym z naszych priorytetów – dodaje prezes Majewski.Warto przy tym pamiętać, że Smart Field to swego rodzaju ewolucja wcześniejszych działań PGNiG. W 2019 r. Spółka przedstawiła platformę Cyfrowe Złoże, która na jednym modelu złoża integruje pracę specjalistów z różnych dziedzin związanych z wydobyciem węglowodorów.Pozytywne efekty wdrożenia platformy skłoniły PGNiG, aby rozszerzyć jej możliwości o automatyzację procesów analitycznych w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe wsparte dużą mocą obliczeniową, jaką daje cyfrowa chmura.– Smart Field jest naturalnym rozwinięciem Cyfrowego Złoża, ale to coś więcej niż ulepszona wersja poprzedniego systemu. To skok technologiczny, który otwiera przed nami nowe możliwości budowania pozycji na światowych rynkach – dodaje wiceprezes Perkowski.Ile ta rewolucja będzie kosztować? Tego na razie PGNiG nie ujawnia. Warto przy tym dodać, że stosowane rozwiązanie może być eksportowane. PGNiG coraz mocniej angażuje się na Ukrainie, a ponieważ geologia nie zna granic, może okazać się, że to co zostało wykorzystane w naszym kraju, zaowocuje dodatkowymi profitami i uu naszego sąsiada.