PGNiG mocno angażuje się w prace nad wodorem, także tym „zielonym”

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo coraz mocniej angażuje się w wykorzystanie wodoru. Spółka jest bliska zbudowania i uruchomienia stacji badawczej tankowania wodoru.

PGNiG chce współpracować z placówkami naukowymi

Współpracować przy tym będą jednostki organizacyjne PGNiG oraz jednostki naukowo-badawcze, w tym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Podjęte prace są na etapie przygotowania dedykowanego projektu badawczo rozwojowego. W ramach podjętych działań jest przygotowanie rozwiązań systemowych obejmujących proces od wytworzenia energii poprzez jej wykorzystanie do produkcji wodoru, a następnie jego dostarczenie odbiorcom końcowym do wybranych instalacji dystrybucyjnych.PGNiG bada także możliwości magazynowania wodoru. Wraz z Instytutem Nafty i Gazu oraz firmą Chemkop testuje pod tym względem kawernowe podziemne magazyny gazu. Wyniki prac badawczych pozwolą na decyzję o budowie badawczej instalacji magazynującej wodór na terenie jednego z magazynów gazu, którego PGNiG jest właścicielem.Wytwarzanie wodoru wiąże się nie tylko z potrzebą magazynowania, lecz docelowo dostarczenia klientom. Wodór z magazynów w sposób efektywny może być transportowany tylko z wykorzystaniem infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej sieci gazowej.Wodór można także wykorzystać w instalacjach do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na skalę przemysłową – skorzystać na tym mogą niektóre zakłady produkcyjne i osiedla mieszkaniowe. Dlatego PGNiG pracuje wraz z Politechniką Warszawską nad projektem o nazwie Power to Gas. Najważniejsze jest zbadanie, w jakich proporcjach możliwe będzie wykorzystanie wodoru w sieci gazowej, aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie infrastruktury, a także aby zarówno gaz ziemny jak i wodór, nie traciły swoich właściwości po wtłoczeniu do magazynów i sieci.Spółka cały czas z uwagą śledzi rozwój nowych rozwiązań w dziedzinie technologii wodorowych. W swoim konkursie „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” wyróżniła główną nagrodą pracę badawczą o innowacyjnej technologii kompresji i magazynowania wodoru.PGNiG chce w najbliższej przyszłości przekształcić realizowane projekty badawcze w dedykowany program wykorzystania wodoru.– Będą to działania rozłożone w czasie oraz powiązane ze sobą logicznie i funkcjonalnie. Taka konstrukcja planowanego programu ma pozwolić na przygotowanie rozwiązania systemowego pozwalającego na uzyskanie maksymalnego efektu ekonomicznego, środowiskowego i wizerunkowego. W ten sposób PGNiG zamierza wykorzystać działalność badawczo-rozwojową do przygotowania się do wprowadzenia nowego rodzaju paliwa gazowego, które może stać się paliwem XXI wieku – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.