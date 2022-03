PGNiG mocno zwiększa przychody, ale zysk netto firmy maleje

Rok 2021 był dla branży gazowej bardzo wymagający. Jak poradziło sobie w nim Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo? Firma poprawiła niemal wszystkie wskaźniki finansowe, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się własna działalność wydobywcza.

Nowe złoża

Niejednoznaczne magazyny

Profity dystrybucji i wytwarzania

- Norwegia to dla nas priorytetowy kierunek rozwoju ze względu na strategię dywersyfikacji dostaw i uniezależnienia od dostawcy ze Wschodu, co nastąpi z końcem 2022 roku - dodaje Paweł Majewski. - Wyniki naszej działalności w Norwegii to dowód, że grupa PGNiG potrafi skutecznie łączyć dywersyfikację portfela oraz działania na rzecz niezależności energetycznej kraju z dynamicznym rozwojem na rynkach zagranicznych i dobrymi wynikami finansowymi.Segment produkcji odnotował bardzo dynamiczny wzrost wyników finansowych i solidny wzrost wyników operacyjnych. Jego przychody wyniosły 15,89 mld zł wobec 4,61 mld zł rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA zwiększył się ponad 15-krotnie, z 0,93 mld zł w 2020 r. do 13,53 mld zł w 2021 roku.Jednym z czynników, które o tym zdecydowały był wzrost cen węglowodorów, szczególnie gazu ziemnego. Średnia arytmetyczna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w ubiegłym roku ponad pięciokrotnie wyższa niż w 2020 r. i wyniosła 225 zł za MWh (plus 343 proc.). Z kolei średnia cena ropy wzrosła o 65 proc. rok do roku do 273 zł za baryłkę gatunku Brent.Wydobycie gazu przez PGNiG wzrosło z 4,52 mld do 5,39 mld m sześc. a ropy naftowej z 1324,1 tys. ton do 1375,5 tys. ton rok do roku.Zwiększenie produkcji węglowodorów to w dużym stopniu efekt intensyfikacji działań firmy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W efekcie tych działań wolumen własnego wydobycia PGNiG w Norwegii wzrósł o prawie miliard sześciennych do 1,42 mld m sześc. wobec 0,48 mld m sześc. w 2020 roku.Wsparciem dla wyników segmentu było również rozwiązanie odpisu na majątek trwały w wysokości 1,05 mld zł. Rok wcześniej firma zawiązała odpis w wysokości 1,49 mld złotych, co pomniejszyło wynik operacyjny.W 2021 r. przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły 59,95 mld zł i były aż o 96 proc. wyższe niż w 2020 roku. Wzrosły również koszty, z 21,29 mld zł w 2020 roku do 61,86 mld zł w 2021 roku, co oznacza wzrost aż o 191 procent. W efekcie wynik EBITDA segmentu był ujemny i wyniósł -1,7 mld zł.Wolumen gazu sprzedanego poza grupę wyniósł w 2021 roku 34,48 mld m sześc., czyli o prawie 9 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy grupa kapitałowa sprzedała 31,64 mld m sześc. paliwa. Wolumen sprzedaży wzrósł przede wszystkim dzięki odbiorcom domowym oraz firmowym (poza energetyką, petrochemią i rafineriami oraz zakładami azotowymi), a także dzięki sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. Istotne znaczenie miały czynniki pogodowe, zwłaszcza nietypowo chłodna i długa zima na początku roku.Wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe w Polsce przełożył się na wyższy import gazu przez PGNiG. W 2021 roku Grupa kupiła za granicą 16,13 mld m sześc. gazu, a więc o 9 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy wolumen importu wyniósł 14,79 mld m sześciennych. Struktura importu nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do 2020 roku – import z kierunku Wschodniego wyniósł 61 proc. a LNG ponad 24 procent.Przychody w segmencie Dystrybucja sięgnęły w ubiegłym roku 5,41 mld zł, a więc były o 16 proc. wyższe niż w 2020 roku, kiedy wyniosły 4,68 mld złotych. O 34 proc. poprawił się również wynik EBITDA, który wzrósł z 2,16 mld zł w 2020 roku do 2,89 mld zł rok później.Poprawa była efektem wzrostu wolumenu dystrybuowanego gazu, o prawie 14 proc. do 13,14 mld m sześc., w efekcie m.in. niższych średnich temperatur rocznych, które w 2021 roku były o 1,3 st. Celsjusza niższe niż w 2020 roku, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych. Na poziom przychodów segmentu wpłynęła również wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, która weszła w życie w I kw. 2021 roku.Segment wytwarzanie odnotował wzrost przychodów o 23 proc. z 2,77 mld zł w 2020 roku do 3,42 mld zł w 2021 roku. Wynik EBITDA był wyższy o 22 proc. i wyniósł 1,13 mld zł wobec 0,93 mld zł rok wcześniej. Segment poprawił przychody zarówno ze sprzedaży ciepła, jak i energii elektrycznej. Wolumen sprzedaży ciepła sięgnął w 2021 roku 41,17 PJ wobec 38,94 PJ w 2020 roku, co oznacza wzrost o prawie 6 procent. Na zwiększenie sprzedaży miały przede wszystkim czynniki pogodowe. Pomimo spadku wolumenu wyprodukowanej energii elektrycznej o ponad 4 proc., z 3,64 do 3,48 TWh, segment odnotował wzrost przychodów z jej sprzedaży.