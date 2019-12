PGNiG może wydobywać gaz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w dziedzinie wydobycia węglowodorów jest prosta - najchętniej prowadzi prace tam, gdzie istnieje potencjał sprowadzenia gazu do Polski. To zaś oznacza, że w ciągu kilku lat polska firma może zacząć pozyskiwać gaz z kolejnego zagranicznego źródła - Zjednoczonych Emiratów Arabskich - gdzie niebawem rozpocznie prace badawcze na własnej koncesji.

Dla PGNiG zachęcające jest też to, że spodziewane koszty prowadzenia ewentualnego wydobycia będą niskie.Koncesja w Ras al-Chajma przewiduje trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze z możliwością przedłużenia o dwuletni okres rozpoznawczy, a następnie 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych spółka ma możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji.PGNiG wygrało przetarg na koncesję w Ras al-Chajma w grudniu 2018 roku. W styczniu 2019 roku podpisało porozumienie o poszukiwaniu i podziale produkcji z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC. Za działalność na terenie emiratu odpowiada specjalnie w tym celu utworzony oddział polskiej firmy z siedzibą w Ras al-Chajma.Jeśli badania wykażą zasoby węglowodorów, to po rozpoczęciu ich eksploatacji, gaz w postaci skroplonej mógłby trafiać do Polski. Kraje arabskie są coraz ważniejszym graczem na rynku LNG. Dość powiedzieć, że leżący niedaleko od ZEA Katar jest światową jedynką na tym rynku.Możliwy jest oczywiście także scenariusz, w którym PGNiG wymieniałby się z innymi producentami gazem i wówczas surowiec z arabskiej koncesji do Polski jednak by nie trafił. Niewątpliwie jednak polska firma stoi przed szansą zagospodarowania zupełnie nowego złoża, które potencjalnie może zasilić rodzimy rynek gazu ziemnego.