PGNiG napędza litewski terminal

Aż o 90 proc. wzrósł w drugiej połowie ubiegłego roku import gazu przez Litwę. Na wzrost złożyło się większe wykorzystanie zarządzanego przez PGNiG terminala LNG w Kłajpedzie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Import gazu ziemnego na Litwę w okresie lipiec-grudzień 2022 r. wyniósł 19,9 TWh, czyli o 90 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku – podała Państwowa Rada Regulacji Energetyki.

W drugiej połowie roku krajowy system przesyłowy gazu przepompował 31,51 TWh surowca, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Tranzyt spadł o 22 proc. - do 10 TWh.

Przychody litewskiego operatora GTS Amber Grid z przesyłu gazu wzrosły w tym okresie o 21 proc. - do 27,66 mln euro.

Zużycie gazu w okresie lipiec-grudzień było o 36 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosło 5,979 TWh.

Średnioważona cena gazu z importu w II półroczu 2022 roku wzrosła 2,8-krotnie – do 149,65 euro za MWh, koszt gazu z importu wzrósł 5,2-krotnie, osiągając 2,946 mld euro.

Od lipca do grudnia w terminalu skroplonego gazu ziemnego w Kłajpedzie zregazyfikowano 19,1 TWh gazu (wzrost 2,7-krotny), przychody z tej działalności wzrosły o 34 proc. - do 22,7 mln euro.

Wzrost importu to głównie zasługa naszego PGNiG (spółki z grupy PKN Orlen). To nasza spółka zarządza bowiem „gazową bramą”, jaką jest dla Litwy terminal w Kłajpedzie. Dostarczony tam gaz trafia zresztą w znacznej części do naszego kraju. Umożliwia to zarządzany przez Gaz-System gazociąg do Litwy, tzw. GIPL.