PGNiG obiecuje, że Baltic Pipe popłynie gaz

Już w przyszłym tygodniu zostanie uruchomiony gazociąg Baltic Pipe. Na razie jednak wokół gazociągu raz po raz wybuchają medialne burze. Jak zapewnia nas PGNiG, spółka ma zagwarantowane dostawy nim gazu w obowiązujących kontraktach.

Obawy o zapewnienie gazu dla Baltic Pipe pojawiają się regularnie.

Gazociag ma być kluczowym elementem zabezpieczającym gaz dla Polski.

PGNiG ma już zagwarantowane część dostaw dla Baltic Pipe.

Gazociąg łączący poprzez Danię Polskę ze złożami gazu na norweskim szelfie, to najważniejsza inwestycja infrastrukturalna rządów PiS. Ma ona zagwarantować, że nasz kraj będzie miał wystarczające ilości gazu ziemnego. Razem z dostawami LNG i krajowym wydobyciem ma sprawić, że faktycznie nie zabraknie nam gazu.

Pierwsze obawy i możliwość przesyłu pojawiły się już na wiosnę

Jednak obecnie gazociąg stał się jednym z głównych tematów walki politycznej. Spór toczy się o to, czy aby na pewno gazociąg będzie mógł tłoczyć gaz.

Już w maju Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, skierowała interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dostarczania do Polski gazu za pomocą rurociągu. Obawiała się, czy w doprowadzającym surowiec do Baltic Pipe gazociągu Europipe II także zarezerwowane są zdolności przesyłowe do obsługi naszej rury. W czarnym scenariuszu co prawda mielibyśmy czynny gazociąg, ale bez gazu dla niego.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Jak zapewnił: PGNiG zarezerwowało zdecydowaną większość z planowanych na 10 mld m3 [około 8 mld m3] rocznie mocy przesyłowych w gazociągu Baltic Pipe.

Jednak kluczowe stało się kolejne wyjaśnienie. - Zarezerwowane moce przesyłowe obejmują również dostawy gazu ziemnego poprzez nowo wybudowany podmorski gazociąg łączący istniejącą infrastrukturę przesyłową (gazociąg Europipe II) z duńskim systemem przesyłowym. Dzięki temu połączeniu istnieje możliwość dostępu do gazu ze złóż norweskich – tłumaczy Małecki.

PGNiG mówi o dezinformacji i zapewnia, że gaz rurociągiem popłynie

Jednak w przededniu uruchomienia gazociągu sprawa zapewnienia gazu dla gazociągu znowu przebiła się w mediach. Głośno o niej także w mediach społecznościowych. Zresztą widać także swoista polityczną linię podziału. Opozycja uważa, że gazu braknie, a rządzący że surowiec będzie płynął w zamówionych ilościach.

Ponieważ dyskusja i oskarżenia uderzają w nasza spółkę gazową, w sprawie zabrał głos także PGNiG.

- W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami związanymi z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, którego uruchomienie zaplanowano na 1 października, wyjaśniamy, że PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu zaplanowaną na ten rok w 100 procentach. Zabezpieczone są również dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23. Dlatego rozpowszechnianie informacji, że gazociąg Baltic Pipe będzie pusty należy traktować jako dezinformację, której celem jest wzbudzanie niepokojów i niepewności u opinii publicznej – czytamy w komunikacie firmy.

- W ostatnich tygodniach zabezpieczyło dodatkowe kontrakty na zakup gazu od firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, o czym informowaliśmy przy okazji konferencji wynikowej za I półrocze i II kw. 2022 roku. Dzięki temu spółka posiada wolumeny gazu do gazociągu Baltic Pipe na poziomie, który gwarantuje, że wraz z pozostałymi źródłami pozyskania (wydobycie krajowe, dostawy LNG i zapasy magazynowe), będzie w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowanie swoich odbiorców w Polsce w nadchodzącym sezonie grzewczym – podkreśla PGNiG.

Co więcej nasza spółka dalej prowadzi rozmowy z dostawcami norweskiego gazu.

Czy ta odpowiedź będzie satysfakcjonująca? Wydaje się, że nie, bo choć do wyborów parlamentarnych został rok, to już napięcie polityczne zdaje się sięgać zenitu.

Kluczem jest Europipe II, ale gaz będzie pochodził także z Danii

Skąd jednak obawy o to, że w ogóle Baltic Pipe będzie suchy? Należy pamiętać, że gazociąg ten choć łączy nasz kraj ze złożami gazu na norweskim szelfie, to jednak jest tylko fragmentem trasy przesyłowej. Jest on „podpięty” do gazociągu Europipe II. Ta 1100 mm średnicy rura może rocznie przesłać do 24 mld m3 z norweskiego Karsto do Niemiec.

I właśnie o dostępność mocy przesyłowych tej rury toczy się spór. Część specjalistów uważa, że mogą się one okazać niedostateczne, aby zapewnić także gaz dla naszego gazociągu.

Ma to być związane ze wzmożonymi zakupami norweskiego gazu ze strony Niemiec, po tym jak Gazprom wyłączył Nord Stream. Berlin wówczas dosłownie rzucił się na gaz z Norwegii, bo ten jest właściwie jedynym dostępnym w dużych ilościach dla naszego zachodniego sąsiada. Niemcy nie mają terminali LNG, a przez ostatnie lata całkowicie niemal zdali się na łaskę Rosjan.

Jednak należy pamiętać, że PGNiG ma już kilka kontraktów, między innymi podpisanych z Lotos Norge, Aker BP i innymi firmami na wypełnienie Baltic Pipe. I to kluczowa informacja ze strony naszej firmy.

- W praktyce norweskich urzędników kontrakty są możliwe tylko do zawarcia wówczas, gdy istnieje także możliwość transportu surowca. Jeśli nie byłoby takiej możliwości, wówczas kontrakt nie mógłby zostać podpisany – mówi nam osoba znająca zasady kontraktacji surowca z Norwegii.

Elementem gazowej układanki jest jeszcze to, że PGNiG ma również podpisaną umowę z duńskim Orstedem, która - przez Baltic Pipe - zapewni nam gaz pochodzący ze złoża Tyra w duńskiej części Morza Północnego.

Kontrakt miał być realizowany od początku 2023 roku, po zakończeniu remontu infrastruktury wydobywczej na tym złożu. Jednak już miesiąc po podpisaniu kontraktu (a więc w listopadzie 2020 r.) operator złoża poinformował o opóźnieniu prac i przesunięciu uruchomieniu produkcji na połowę 2023 roku (obecnie poślizg zwiększył się do końca przyszłego roku). Wiele więc obecnie wskazuje, że nawet jeśli nie w całości, to przynajmniej w znaczącej części Baltic Pipe będzie wypełniony gazem.

Rząd nie planuje pełnej kontraktacji Baltic Pipe w 2022 roku

Głos w tej sprawie zabrał zresztą ostatnio minister PiS od zadań specjalnych (obecnie w finansach) Artur Soboń.

Stwierdził, że rozmowy o kolejnych umowach gazowych na dostawy gazu norweskiego przez Baltic Pipe toczą się nadal i nie było planu pełnej kontraktacji dostaw przez ten gazociąg w 2022 roku.

– Nikt nie mówił, że w roku 2022 będzie całość kontraktów – powiedział minister na antenie Polsat News. – Okoliczności, kiedy jednego dnia cena gazu za megawatogodzinę może się różnić o 100 euro nie skłaniają do racjonalnego negocjowania kontraktów. Dzisiaj strona, która sprzedaje ma gigantyczną przewagę, więc czynimy to zgodnie z zapotrzebowaniem – dodał Artur Soboń.