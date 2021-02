PGNiG Obrót Detaliczny: wzrost sprzedaży CNG i LNG w 2020 roku

Gaz ziemny w formie sprężonej (CNG) i skroplonej (LNG) zyskuje coraz większą popularność w Polsce. W 2020 roku spółka PGNiG Obrót Detaliczny zanotowała wzrost sprzedaży CNG o ponad 30 proc., podpisała największy kontrakt na dostawy LNG dla odbiorcy przemysłowego oraz rozszerzyła ofertę bunkrowania LNG statków o kolejne polskie porty- poinformowało PGNiG.

LNG dla transportu i bunkrowanie statków

Popularność LNG rośnie nie tylko w przemyśle, ale również w transporcie ciężkim. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wykorzystanie ciężarówek gazowych w swojej flocie ze względu na korzyści ekonomiczne, wynikające między innymi z atrakcyjnej ceny paliwa.– Obserwujemy wzmożone zainteresowanie paliwem LNG w segmencie dalekobieżnego transportu kołowego. Polskie firmy transportowe to znacząca siła w skali Europy, dlatego cieszy nas fakt, że odważnie stawiają na skroplony gaz ziemny, który gwarantuje konkretne korzyści ekologiczne. Ponadto rozwijamy komercyjną ofertę bunkrowania LNG statków, którą uruchomiliśmy w 2019 roku – podkreśla Marcin Szczudło.W 2020 roku PGNiG Obrót Detaliczny zostało dopuszczone do prowadzenia operacji bunkrowania (tankowania) w portach podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. To oznacza, że do portów w Gdańsku i Gdyni dołączyły aż 3 nowe porty – w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.Na początku listopada odbyło się pierwsze bunkrowanie LNG statku w porcie w Szczecinie. Dotychczas spółka zrealizowała bunkrowania dla 12 różnych statków.