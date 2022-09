PGNiG odebrało w Kłajpedzie 90 mln m sześc. gazu ziemnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało w terminalu w Kłajpedzie na Litwie 90 mln m sześc. gazu ziemnego. Była to szósta w tym roku dostawa do tego terminalu - poinformowała spółka w poniedziałek.

Jak poinformowało w poniedziałek na Twitterze PGNiG, w weekend w terminalu w Kłajpedzie na Litwie spółka odebrała szóstą w tym roku dostawę LNG. Gazowiec British Achiever dostarczył z USA ok. 90 mln m sześc. gazu ziemnego (wolumen po regazyfikacji).

Dzięki uruchomionemu w maju tego roku gazociągowi Polska-Litwa dostawy przyjmowane w tej instalacji mogą być kierowane na rynek polski.

PGNiG zarezerwowało przepustowość terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w litewskiej Kłajpedzie dla sześciu statków - poinformował na początku maja w wywiadzie dla nadawcy publicznego LRT litewski minister energii Dainius Kreivys.

Operator terminalu LNG w Kłajpedzie Klaipedos Nafta informował natomiast w połowie marca, że przepustowość terminalu została w pełni zarezerwowana do 30 września, czyli do końca bieżącego "roku gazowego", i rozpoczęła się alokacja przepustowości terminalu na ostatni kwartał tego roku.

Gaz-System zakończył budowę interkonektora łączącego Polskę i Litwę na początku maja br. Gazociąg GIPL o długości 508 km połączył gazowe systemy przesyłowe, którymi zarządzają polski Gaz-System oraz AB Amber Grid. Przepustowość przerywana dla kierunku z Litwy do Polski to 1,9 mld m sześc. gazu rocznie. Przepustowość dla kierunku z Polski na Litwę to 2 mld m sześc. gazu rocznie. Pełną przepustowość GIPL osiągnie w październiku br.

