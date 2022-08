PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego. Pomogły nowoczesne techniki poszukiwań

PGNiG poinformowało w czwartek o odkryciu na terenie Sierosławia w województwie Wielkopolskim złoża gazu ziemnego o szacunkowej wielkości 650 mln m sześciennych. Według spółki można będzie z niego wydobywać rocznie ok. 40 mln m sześciennych zaazotowanego paliwa.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podało, że nowe złoże położone jest na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo, na koncesji Pniewy-Stęszew. - PGNiG szacuje, że zasoby nowo odkrytego złoża mogą wynosić ok. 650 mln m sześc. gazu zaazotowanego o wysokiej zawartości metanu, rzędu ok. 80 procent - podała spółka.

Firma poinformowała, że odkrycia dokonano otworem poszukiwawczym Sierosław-2H o długości ponad 3640 m. Według PGNIG po podłączeniu odwiertu do eksploatacji będzie on produkował rocznie ok. 40 mln m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego, co w przeliczeniu na gaz wysokometanowy oznacza 32 mln m sześc. paliwa rocznie.

Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat są jednym z głównych obszarów poszukiwań prowadzonych przez PGNiG w zachodniej Polsce. Odwiert Sierosław-2H powstał w oparciu o analizę wyników badań geofizycznych zrealizowanych metodą trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Otwór był wiercony od kwietnia do czerwca, po czym wykonano test produkcyjny, który potwierdził opłacalność eksploatacji nowoodkrytych zasobów.

Prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak podkreśliła, że odkrycie nowego złoża to sukces specjalistów z grupy kapitałowej firmy, możliwy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik badawczych i zaawansowanych metod wierceń kierunkowych.

- Wiedza i doświadczenie PGNiG w tym zakresie, będą dalej rozwijane po połączeniu z PKN ORLEN. To właśnie specjaliści z PGNiG będą stanowić trzon jednego z centrów kompetencyjnych nowego podmiotu, które będzie odpowiadało za obszar poszukiwań i wydobycia ropy i gazu - powiedziała.

PGNiG zamierza prowadzić dalsze poszukiwania w rejonie złoża Sierosław. Eksploatacja odwiertów poprawi kondycję finansową samorządów, na terenie których znajdują się zasoby ropy i gazu, dzięki uiszczaniu przez spółki wydobywcze tzw. opłaty eksploatacyjnej.

Opłata dzielona jest pomiędzy gminy, powiaty i województwa, na terenie których znajduje się złoże, oraz dodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy otrzymują 60 proc. należnej opłaty, a powiaty i województwa po 15 proc., zaś NFOŚiGW - 10 procent.