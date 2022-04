PGNiG otrzymało od Gazpromu pismo ws. zmiany zasad płatności za gaz

Gazprom wystąpił do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Rosji dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu - przekazało w piątek biuro prasowe PGNiG. Dodano, że spółka nie udziela szczegółów co do zapisów umów, w tym dot. wymiany korespondencji.

Biuro prasowe PGNiG poinformowało w piątek, że kontrakt pomiędzy spółką a Gazpromem, obowiązujący do końca 2022 r., "przewiduje sposób zmiany jego warunków, do których dotrzymywania zobowiązane są obydwie strony".

"Gazprom wystąpił do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Federacji Rosyjskiej dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu" - poinformowano.

Dodano jednocześnie, że spółka nie udziela szczegółowych informacji na temat objętych tajemnicą handlową zapisów umów z kontrahentami, w tym dotyczących wymiany korespondencji.

Wydany w czwartek przez prezydenta Władimira Putina dekret przewiduje, że od początku kwietnia zagraniczni nabywcy z "nieprzyjaznych państw" mają płacić za dostawy rosyjskiego gazu ziemnego w rublach, albo dostawy paliwa z Rosji zostaną wstrzymane.

Nabywcy gazu z państw prowadzących "nieprzyjacielską działalność" wobec Rosji będą musieli otworzyć specjalne konta rublowe, obsługiwane przez kontrolowany przez Kreml Gazprombank. Następnie bank ten ma sprzedawać zagraniczną walutę na moskiewskiej giełdzie MICEX, wymieniając ją na ruble i regulować w tych rublach płatności za gaz.

W dekrecie przewidziano jednak wyjątek, na podstawie którego zagraniczni kontrahenci będą mogli "ominąć" opłaty w rublach. Warunkiem jest uzyskanie specjalnego zezwolenia Komisji Rządu Federacji Rosyjskiej ds. Inwestycji Zagranicznych.

Od 5 marca na rosyjskiej liście "nieprzyjaznych państw" znajdują się m.in. wszystkie kraje Unii Europejskiej (a więc również Polska), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Norwegia, Szwajcaria, Japonia i Korea Południowa.

PGNiG w czwartek nie komentował dekretu Putina ws. płatności za gaz w rublach. "PGNiG nie może komentować deklaracji politycznych ani udzielać szczegółowych informacji na temat zapisów umów z kontrahentami. Kontrakt pomiędzy PGNiG a Gazprom obowiązuje do końca 2022 r., PGNiG pozostaje w bieżącym kontakcie z kontrahentem" - przekazała w czwartek spółka.

Informację na temat otrzymania przez PGNiG pisma z Gazpromu ws. zmiany formy płatności za gaz podał wcześniej parkiet.com.