PGNiG planuje zakończyć reorganizację do ok. połowy 2022 r. - poinformował prezes spółki Paweł Majewski. W pierwszej kolejności powstanie spółka celowa, do której trafią aktywa operacyjne i koncesje PGNiG, nowa struktura ma ułatwić fuzję z PKN Orlen i Lotosem.

Operacja jest podzielona na trzy etapy, w pierwszym wszystkie aktywa operacyjne, jak wydobycie, oddział obrotu hurtowego, oddział geologii i eksploatacji wydzielone zostaną do jednej spółki zależnej, utworzonej specjalnie w tym celu. Tam też przeniesione zostaną koncesje - powiedział Paweł Majewski.

Jak dodał prezes, w drugim etapie pod zarząd nowej spółki trafią spółki segmentowe, właściwe do obszarów działalności operacyjnej. W trzecim etapie struktura ta będzie dodatkowo porządkowana.

Według Majewskiego, PGNiG SA docelowo będzie centrum usług korporacyjnych. "Chodzi o to, by obecna centrala skupiła się na działaniach planistycznych i nadzorczo-zarządczych" - wyjaśnił prezes.

Przypomniał, że taka, zmieniona struktura tylko ułatwi prowadzony proces fuzji z PKN Orlen i Grupą Lotos. Zastrzegł jednocześnie, że fuzja nie jest jedynym powodem reorganizacji. To są działania, które mają nas przybliżyć do powszechnego modelu działania spółek w tym sektorze na świcie - wyjaśnił Majewski.