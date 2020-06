PGNiG robi zielony zwrot. Spółka czysto gazowa odchodzi do lamusa

W ciągu kilku zaledwie lat PGNiG chce być właścicielem instalacji OZE o mocy zainstalowanej 900MW. Spółka ogłosiła, że robi zielony zwrot, może to ją kosztować nawet 4 miliardy złotych. Nasz potentat coraz bardziej dywersyfikuje swoją działalność.

Spółka przy okazji niedawnego publikowania wyników finansowych za pierwszy kwartał przyznała, że nie sprzyjała jej aura, stąd wyniki w segmencie energetycznym nie zachwycały. W przypadku produkcji energii elektrycznej byłoby to więc dodatkowe źródło przychodów dla PGNiG.– To sygnał do inwestorów, który pokazuje, co chcemy zrobić, aby nasz model biznesowy był jeszcze bardziej zrównoważony i odporny na wahania otoczenia rynkowego. Będziemy sondować rynek OZE i szukać takich inwestycji, które zapewnią nam zarówno odpowiednią stopę zwrotu, jak i stabilne przepływy pieniężne. W tym celu zamierzamy przeznaczyć na najlepsze projekty nawet do 4 mld zł. W ramach tej kwoty będziemy uruchamiać nowe inicjatywy, ale także skupować z rynku funkcjonujące już projekty – podkreśla Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG ds. finansowych.Czytaj też: PGNiG chce gazyfikować Polskę biometanem Zaangażowanie się w OZE – na razie nowa spółka nie ma jeszcze nazwy i szefa – to kolejny krok, jaki PGNiG podejmuje odchodząc nieco od głównej linii biznesowej. Niedawno spółka ogłosiła zainteresowanie np. biometanem.W ciągu dekady PGNiG chce zatłaczać do sieci gazowniczej nawet 4 mld m3 biometanu rocznie. W ten sposób nasza spółka nie tylko chce zwiększyć bezpieczeństwo gazowe kraju, ale także przygotować się na rynkowe zmiany dotyczące surowca, w tym coraz niższej jego akceptacji przez europejskich decydentów.