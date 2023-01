PGNiG rośnie konkurencja. Polski rynek przyciąga nowych graczy

Metanowiec Isabell dostarczył gaz do Kłajpedy. Zleceniodawcą była firma estońska, a część dostawy trafi do Polski. Na naszych oczach kształtuje się wolny rynek LNG.

Rynek LNG dynamicznie się rozwija i chcą to wykorzystać kolejne firmy. PGNiG musi liczyć się z realną konkurencją.

Rozwojowi handlu skroplonym gazem służą nowe połączenia sieciowe.

Choć estoński importer - firma Elenger - dostarczy na nasz rynek relatywnie niewielkie ilości gazu, to jednak oznaczać to będzie - korzystny z punktu widzenia odbiorcy - wzrost konkurencji.

Rynek LNG (liquefied natural gas - gaz skroplony) to najbardziej dynamicznie rozwijający się segment gazowego biznesu. Pierwszym impulsem była spadająca wiarygodność Gazpromu jako dostawcy gazu, drugim wojna na Ukrainie. Okazało się, że Europejczycy, by mieć gwarancję dostaw gazu, muszą się zwrócić do innych niż Rosja odbiorców. To zaś oznacza, że bardzo ważną drogą dostaw stały się gazoporty.

Kłajpeda jest blisko. To "drugi polski terminal" skroplonego gazu ziemnego

Dla PGNiG terminal w Kłajpedzie jest obok Świnoujścia drugim kluczowym punktem importu LNG. Świadczy zresztą o tym zawarta jesienią ubiegłego roku umowa. Nasza spółka uzyskała wówczas przydział mocy regazyfikacyjnych w litewskim terminalu LNG. Zapewni to firmie możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat.

Jednak roczne zdolności regazyfikacyjne terminala o nazwie "Niepodległość" są znacznie większe, bo sięgają 4,5 mld m sześc. gazu. I z tej okazji skrzętnie korzystają inne firmy. Na gaz jest przecież zapotrzebowanie, można na nim zarobić.

Najnowsza dostawa do Kłajpedy w całości należy do estońskiej firmy Elenger. Jak przyznała spółka, część amerykańskiego gazu, który w zbiornikach przywiozła Isabell, trafi także na nasz rynek. Ciekawostką jest, że metanowiec całkiem niedawno gościł także w należącym do Gaz-Systemu gazoporcie w Świnoujściu.

Elenger nie ukrywa, że chce rozwijać sprzedaż gazu. Ten dostarczony przez Isabell trafi także na pozostałe rynki, na których działa estońska spółka: trzech krajów bałtyckich i Finlandii.

Polski rynek jest bardzo atrakcyjny dla sprzedawców gazu ziemnego

Na razie oczywiście Elenger przy PGNiG to mała firma, jednak ma ambitne plany. Już w 2020 roku sprzedała więcej gazu na rynkach zagranicznych niż w Estonii. I jak podkreśla, różnica na korzyść zagranicznej sprzedaży gazu się powiększa. Polska ma być jednym z głównych obszarów ekspansji. Przemawia za tym kilka względów, a najważniejszym jest wielkość naszego rynku.

Drugim czynnikiem jest sieć przesyłowa. Dzięki interkonektorowi GIPL (połączenia gazowe Polska- Litwa) istnieje możliwość względnie łatwego przesłania gazu do Polski.

Oprócz gazu ziemnego firma rozpoczęła sprzedaż LNG, który jest wykorzystywany głównie jako paliwo żeglugowe, oraz CNG (sprężony gaz ziemny) - paliwa w transporcie lądowym.

Co ekspansja Elengeru oznacza dla polskich konsumentów gazu? Konkurencja na rynku korzystnie wpływa na ceny paliwa. Jednak na razie skala dostaw gazu od estońskiej firmy powoduje, że wpływ ten będzie dość znikomy.

Z drugiej strony, jeśli Elenger będzie sprzedawał surowiec znacznie taniej niż PGNiG, pojawią się pytania o przyczynę takiej różnicy. Jedno jest pewne: większa obecność Elengeru na naszym rynku nie zaszkodzi.

Elenger działa w Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie i w Polsce. Jest największą prywatną firmą energetyczną w regionie fińsko-bałtyckim. W ojczystej Estonii firma znana jest pod marką Eesti Gaas. Grupa ma łącznie 50 000 klientów i 120 pracowników.