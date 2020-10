PGNiG sprzedaje coraz więcej gazu do napędu autobusów

W 2020 r. w polskich miastach pojawiło się 116 nowych autobusów gazowych, czyli połowa wszystkich ekologicznych autobusów zarejestrowanych w tym roku - wskazała spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Dodała, że wraz z rosnącą liczbą takich pojazdów, firma sprzedaje coraz więcej gazu do ich napędu.

"W tym momencie co czwarty sprzedawany w Polsce nowy autobus jest napędzany gazem ziemnym. Cieszymy się, że dynamiczny rozwój tego rynku stał się faktem. Nie ulega wątpliwości, że paliwa gazowe to jedyne dostępne na rynku dojrzałe rozwiązanie, które pozwala na szybką redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania floty" - podkreślił cytowany w komunikacie spółki wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło.

Firma podała, że do końca września 2020 roku w Polsce zarejestrowano łącznie 462 nowe miejskie autobusy, a ponad 250 z nich jest wyposażonych w ekologiczne napędy alternatywne. Wśród nich najczęściej kupowane są autobusy na gaz ziemny, które stanowią 45 proc. całego segmentu.

Dodano, że tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku na ulice polskich miast wyjechało już 116 takich pojazdów.

"Wymiana taboru na gazowy pozwala na redukcję emisji: tlenków azotu do 50 proc., dwutlenku węgla do ok. 15 proc. oraz pyłów PM do 99 proc. Oprócz korzyści ekologicznych, ważny jest również aspekt finansowy. Koszt zakupu autobusu CNG jest zaledwie nieco wyższy niż autobusu zasilanego olejem napędowym, ale równocześnie znacznie niższy niż koszt zakupu pojazdu elektrycznego. To szczególnie istotne zwłaszcza teraz, gdy z powodu pandemii przychody przewoźników są niższe" - dodał wiceszef PGNiG Obrót Detaliczny.

Najwięcej autobusów na gaz jeździ obecnie w Warszawie. Jest ich tam 220. MZA niedawno rozstrzygnęło też przetarg na dostawy kolejnych 160 autobusów na gaz ziemny. Na taki transport stawiają też m.in. Rzeszów, Tarnów, Gdynia, Tychy, Suwałki, Radom i Bielsko-Biała.

"Nic więc dziwnego, że sprzedaż CNG na stacjach PGNiG w pierwszym półroczu 2020 roku wzrosła o prawie 50 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019" - podkreśliła spółka.

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).