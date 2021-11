PGNiG Upstream Norway uruchomiło kolejne odwierty na Morzu Norweskim

Kolejne dwa odwierty na złożu Ærfugl na Morzu Norweskim uruchomiło PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami - poinformowała PGNiG. Dodano, że dzięki zakończeniu inwestycji, spółka będzie pozyskiwać z tego źródła ok. 0,57 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Nowe odwierty pozwolą partnerom koncesyjnym na wydobycie ok. 1,6 mld dodatkowych metrów sześc. gazu ziemnego w ciągu roku. Tym samym całkowita produkcja ze złoża sięgnie ok. 4,8 mld m sześc. gazu rocznie - podała spółka.

Dzięki uruchomieniu wszystkich odwiertów produkcja ze złoża przypadająca na norweską spółkę PGNiG wzrośnie o 0,22 mld m sześc., do ok. 0,57 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie - poinformował Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Odwierty na złożu Ærfugl są podłączone do pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO "Skarv", która obsługuje też inne złoża na obszarze wydobywczym Skarv.

Oddanie do użytku dwóch otworów na złożu Ærfugl to ostatni etap realizacji planu zagospodarowania tego złoża. "Nowe odwierty pozwolą partnerom koncesyjnym na wydobycie ok. 1,6 mld dodatkowych metrów sześc. gazu ziemnego w ciągu roku. Tym samym całkowita produkcja ze złoża sięgnie ok. 4,8 mld m sześc. gazu rocznie" - podano.

Paweł Majewski, prezes PGNiG SA - spółki, która jest wyłącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway - wskazał, że złoże Ærfugl, wraz z pozostałymi złożami na obszarze produkcyjnym Skarv, to jedno z najcenniejszych aktywów GK PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

🇳🇴 Więcej #gaz dla #PGNiG ze złoża Ærfugl w Norwegii!



PGNiG Upstream Norway z partnerami uruchomiło 2 nowe odwierty na złożu Ærfugl. - Łącznie nasza produkcja ze złoża wzrośnie o 0,22 mld m3 - do 0,57 mld m3 #gazziemny rocznie – prezes Paweł Majewski.

➡️https://t.co/8ht3vWd4UV pic.twitter.com/dih1N4eq3J — PGNiG (@GK_PGNiG) November 3, 2021

"Dzięki uruchomieniu wszystkich odwiertów produkcja ze złoża przypadająca na norweską spółkę PGNiG wzrośnie o 0,22 mld m sześc., do ok. 0,57 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie" - poinformował Majewski. Podkreślił, że własne zasoby gazu są najpewniejszą gwarancją dostępu do tego surowca.

Odwierty na złożu Ærfugl są podłączone do pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO "Skarv", która obsługuje też inne złoża na obszarze wydobywczym Skarv.

PGNiG Upstream Norway ma 11,9 proc. udziałów w koncesji obejmującej złoże Ærfugl oraz 15 proc. w koncesji. Operatorem jest Aker BP (23,8 proc. udziałów) a pozostałymi partnerami Equinor Energy (36,2 proc.) i Wintershall DEA (28,1 proc.). PGNiG Upstream Norway ma też 15 proc. w złożu Ærfugl Nord, z którego wydobycie jest wliczane do produkcji Ærfugl - podano.

Ærfugl to złoże gazowo-kondensatowe, którego pierwotne zasoby wydobywalne oszacowano na ok. 274,7 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). Dodano, że do wydobycia pozostało ok. 210 mln boe.

Złoże Ærfugl jest jednym z 14 produkujących złóż, w których udziały ma PGNiG Upstream Norway. Spółka jest udziałowcem w 58 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Szacuje, że w przyszłym roku wolumen jej produkcji może wzrosnąć do ponad 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 mld m sześc. prognozowanych na ten rok. Oprócz akwizycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów.