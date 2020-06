PGNiG uzgodniło z Gazpromem termin zwrotu 1,5 mld dol. nadpłaty za gaz

PGNiG zawarło z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w którym m.in. uzgodniono, że 1 lipca 2020 r. rosyjski koncern zwróci ok. 1,5 mld dol., tj. około 6,2 mld zł nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 r. Zwrot nakazał wyrok arbitrażu.

Jednocześnie PGNiG wskazało na możliwość zmiany w przyszłości kontraktowych cen gazu i to wstecznie. Wskazuje się na dwie możliwe okoliczności.

Wygrany arbitraż

Pieniądze na inwestycje

30 marca 2020 r. PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 r. Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 mld zł nadpłaty, i zapowiedział podjęcie kroków w tym kierunku.Trybunał zmienił formułę naliczania ceny w kontrakcie jamalskim w ten sposób, że jest ona w znaczący sposób powiązana z cenami na rynku europejskim, znacznie bardziej rynkowa i zbliżona do ceny, po jakiej PGNiG sprzedaje gaz odbiorcom.- Trybunał Arbitrażowy uznał argumenty PGNiG i tym samym potwierdził, że cena gazu w kontrakcie jamalskim była nierynkowa i zawyżona. Trybunał zmienił sposób ustalania ceny rosyjskiego gazu poprzez silne powiązanie jej z poziomem cen na rynku europejskim, co oznacza dla PGNiG diametralną poprawę warunków importu gazu - komentował Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.Miesiąc później PGNiG otrzymało od Gazpromu deklaracje stosowania się do nowych warunków cenowych kontaktu jamalskiego.Na początku czerwca 2020 r. Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, domagając się w niej uchylenia wyroku końcowego z 30 marca. PGNiG podkreślało wtedy, że skarga nie wpływa na realizację wyroku arbitrażu, a poza tym Sąd Apelacyjny w Sztokholmie bada zaskarżone postępowanie arbitrażowe jedynie pod względem proceduralnym i nie ma możliwości zmiany wyroku arbitrażu w zakresie merytorycznym.Jerzy Kwieciński powiedział, że po początkowych zaburzeniach "przeszliśmy na normalny tryb rozliczania się w nowej formule cenowej".Jego zdaniem, wyrazem normalizacji stosunków jest podpisanie 56. już aneksu do kontraktu jamalskiego, w którym "precyzujemy datę przekazania nadpłaty na 1 lipca tego roku".Jak dodał, w historii relacji PGNiG i Gazpromu "różnie bywało", ale ostatni aneks dowodzi tego, że "potrafimy rozmawiać i układać na nowo nasze relacje w oparciu o porządek europejski".Kwieciński przypomniał, że rynek gazu jest właśnie regulowany prawem europejskim.

Pieniądze uzyskane od Gazpromu PGNiG zamierza przeznaczyć m.in. na inwestycje.



- Oczekiwany przez nas zwrot ponad 6 mld zł to są pieniądze, które w znakomity sposób pozwolą PGNiG realizować strategię biznesową, strategię, która polega na jeszcze dalszym wzmacnianiu działań dywersyfikacyjnych. To jest możliwość pozyskiwania nowych złóż gazu ziemnego, stworzenia infrastruktury, która umożliwi w przyszłości pełną dywersyfikację dostaw i pełne uniezależnienie się od dostaw z kierunku wschodniego - powiedział Jacek Sasin.



Jacek Sasin dodał, że środki te pozwolą też na inwestycje w poprawę dostępu Polaków do paliwa gazowego, przyspieszając w ten sposób proces gazyfikacji.



- Naszym niezmiennym priorytetem pozostaje dywersyfikacja dostaw gazu, dlatego środki, które odzyskamy od Gazpromu, planujemy przeznaczyć m.in. na zakup nowych złóż. Będziemy również inwestować w nowe obszary biznesowe związane z integracją krajowego rynku ciepła i rozwojem systemu zeroemisyjnych źródeł energii - deklaruje Jerzy Kwieciński.



W ciągu kilku zaledwie lat PGNiG chce być właścicielem instalacji OZE o mocy zainstalowanej 900 MW. Spółka ogłosiła, że robi zielony zwrot, może to ją kosztować nawet 4 miliardy złotych.