PGNiG Ventures: zgłosiło się do nas wiele perspektywicznych spółek

W trwającym naborze inwestycyjnym prowadzonym przez PGNiG Ventures wpłynęło już 47 zgłoszeń, z czego etap preselekcji przeszło 17 z nich. Pięć projektów jest na etapie pogłębionej analizy merytorycznej.

Ostatnią, zakwalifikowaną do tego etapu spółką jest producent systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu IDS (intrusion detection system). Spółka specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie w sieciach przemysłowych oraz środowiskach systemów SCADA dla przedsiębiorstw z infrastrukturą krytyczną i pozostałych zakładów przemysłowych.Strategia inwestycyjna PGNiG Ventures zakłada angażowanie się w firmy będące w fazie rozwoju, ale przed dynamicznym wzrostem, posiadające zweryfikowany model biznesowy.W gronie potencjalnych spółek portfelowych są podmioty z Polski i pozostałych państw zwłaszcza z obszaru OECD. Fundusz będzie obejmować udziały mniejszościowe w spółkach, co pozwoli dotychczasowym właścicielom decydować o kluczowych kierunkach rozwoju.Maksymalne zaangażowanie w jeden podmiot, w dwóch rundach finansowania, wynosi 15 mln zł, a przewidywany okres inwestycji to 3-7 lat. W perspektywie kilku lat wartość kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln zł.PGNiG Ventures jest funduszem typu corporate venture capital należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W kręgu jego zainteresowania są spółki z unikalnymi produktami lub usługami, wiedzą, modelem biznesowym i z silnym zespołem zarządzającym, które starają się być liderami na swoich rynkach.Czytaj także: Prezes PGNiG Ventures: w marcu rozpoczniemy otwarty nabór