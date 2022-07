PGNiG w I półroczu 2022 roku znacznie zwiększył przychody, ale i zadłużenie

W pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 76,88 miliarda złotych, podczas gdy za analogiczny okres poprzedniego roku było to 24,99 miliarda. Widać więc trzykrotny wzrost.

Z kolei w II kwartale 2022 roku było to 29,49 miliarda, podczas gdy w II kwartale 2021 10,43 miliarda. Rosły także inne wskaźniki. Skonsolidowany zysk operacyjny bez uwzględnienia EBITDA za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł 15,07 miliarda złotych, podczas gdy w 2021 roku było to 5,20 miliarda.



Skonsolidowany wynik netto spółki za pierwsze półrocze tego roku to 4,85 miliarda złotych, w porównaniu do 2,43 miliarda rok temu.



Spółka informuje, że na tak dobre wyniki wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze wzrost cen produktów naftowych, w tym kwartalnej ceny ropy Brent. Ponadto wzrost wolumenu wydobycia gazu i ropy w Norwegii odpowiednio o 604 mln m3 (+359 proc. r/r) i 92 tys. ton (+72 proc. r/r) w relacji do II kwartału 2021 r, jak również wzrost cen gazu i wyższa o 3,6 procent stawka opłat za usługę dystrybucji gazu, czy wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 91 milionów przy wyższej średniej temperaturze w II kwartale 2022 r., lecz wyższych wolumenach produkcji ciepła (dłuższy sezon grzewczy).

Innymi czynnikami były też wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 695 mln zł (+408%) w skali rok do roku, przy wyższym wolumenie sprzedaży, jak również wyższe koszty zużycia paliw do produkcji.



Niestety, wzrost cen gazu odbił się też negatywnie na zadłużeniu spółki. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec II kwartału 2022 r. wyniósł aż 15,7 mld złotych, co stanowi wzrost o 6,5 mld zł w relacji do stanu na koniec I kwartału 2022 r., który wyniósł 9,2 mld zł. Na wzrost poziomu zadłużenia wpłynął fakt, że PGNiG było zmuszone kupować gaz po znacząco wyższych cenach niż wcześniej.