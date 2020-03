PGNiG wygrało arbitraż z Gazpromem

PGNiG poinformowało w poniedziałek (30 marca)o korzystnym wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sporze z Gazpromem. Trybunał nakazał wstecznie zmienić cenę w kontrakcie jamalskim. Według PGNiG, oznacza to konieczność zwrotu przez Gazprom ok. 1,5 mld dol.

Jak podało PGNiG, ustalona przez arbitraż cena kontraktowa obowiązuje wstecznie, od 1 listopada 2014 r., czyli od złożenia przez polską spółkę wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.

Nowa formuła - jak podkreśliło PGNiG - została w sposób istotny i bezpośredni powiązana z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym.

We wstępnej ocenie spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego, wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld dol. amerykańskich za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r. - podała polska spółka.



Wyrok oznacza, że ceny za rosyjski gaz były za wysokie i nierynkowe - oświadczył w poniedziałek prezes PGNiG Jerzy Kwieciński po wygranej spółki z Gazpromem w arbitrażu. Trybunał arbitrażowy zmienił formułę cenową gazu wstecznie, od 1 listopada 2014 r.



"To dobry wynik, ale nie kończy naszej pracy nad realizacją tego wyroku - zastrzegł Kwieciński podczas specjalnej konferencji prasowej. Oświadczył, że PGNiG szacuje, iż nadpłata wynosi ok. 1,5 mld dol. i spółka będzie jak najszybciej starała się te pieniądze od Gazpromu uzyskać.



Kwieciński podkreślał, że wyrok nie ma bezpośredniego przełożenia na ceny, po których spółka sprzedaje gaz odbiorcom, tylko poprawi sytuację finansową PGNiG. Wyjaśnił, że spółka płaciła Gazpromowi wysokie ceny, a sprzedawała klientom po cenach rynkowych.