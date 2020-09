PGNiG zakłada akwizycje w segmencie ciepłownictwa i OZE

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakłada akwizycje zarówno w sektorze ciepłownictwa, które spółka zamierza stopniowo przestawiać na gaz, jak i w segmencie odnawialnych źródeł energii, gdzie realizowany będzie projekt produkcji biometanu - zapowiedział prezes firmy Jerzy Kwieciński.

Jerzy Kwieciński zapowiedział, że na przełomie tego i przyszłego roku PGNiG zamierza uruchomić pierwszą biometanownię, gdzie powstawać będzie biogaz zatłaczany następnie do sieci gazowej.

W ciągu 10 lat chcemy, by w Polsce mogło być produkowane ok. 4 mld m sześc. tego biometanu - to jest mniej więcej tyle, ile wynosi w tej chwili roczne krajowe wydobycie gazu - przypomniał szef spółki.

Dodał, że rozwijając produkcję biometanu PGNIG chce też wspierać segment drobnych farm fotowoltaicznych i wiatrowych, będących naturalnym uzupełnieniem dla biometanowni. Liczy w tym zakresie na współpracę z innymi spółkami energetycznymi.

"Wzrost organiczny na razie to nie jest strategia dobra dla nas. Będziemy chcieli kupować gotowe projekty, a w średnim i długim okresie również pracować nad własnymi" - mówił prezes podczas jednej z sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zapowiedział, że na przełomie tego i przyszłego roku PGNiG zamierza uruchomić pierwszą biometanownię, gdzie powstawać będzie biogaz zatłaczany następnie do sieci gazowej. "W ciągu 10 lat chcemy, by w Polsce mogło być produkowane ok. 4 mld m sześc. tego biometanu - to jest mniej więcej tyle, ile wynosi w tej chwili roczne krajowe wydobycie gazu" - przypomniał szef spółki.





Panel #ZielonaTransformacja @EECKatowice



💬Musimy rozwijać nowe technologie, w tym OZE. Szczególnie ważnym dla nas obszarem są takie paliwa jak biometan i wodór. Wspólnie m. in. z ministrem @KurtykaMichal i @MinKlimatu pracujemy nad ich rozwojem-prezes #PGNiG @JerzyKwiecinski. pic.twitter.com/C084tlMqPl — PGNiG (@GK_PGNiG) September 2, 2020

Dodał, że rozwijając produkcję biometanu PGNIG chce też wspierać segment drobnych farm fotowoltaicznych i wiatrowych, będących - jak mówił - naturalnym uzupełnieniem dla biometanowni. Kwieciński liczy w tym zakresie na współpracę z innymi spółkami energetycznymi.

Spółka zabiega, by program biometanowy, w ramach którego biogaz będzie wykorzystywany w sieciach gazowych i transporcie, miał wymiar europejski, tj. był na unijnym forum traktowany podobnie jak np. inicjatywa na rzecz wodoru czy na rzecz baterii, służących do magazynowania energii. Kwieciński przypomniał, że PGNiG angażuje się także w projekty wodorowe - m.in. w zakładzie w Odolanowie buduje instalację fotowoltaiczną, z której prąd będzie wykorzystywany do produkcji wodoru, zaś wodór będzie testowany w prototypowej sieci.

PGNiG zamierza rozwijać oparte na gazie ciepłownictwo, dziś w ponad trzech czwartych oparte na węglu. "Jesteśmy zainteresowani integracją aktywów ciepłowniczych w kraju i modernizacją ich na wykorzystanie gazu" - zadeklarował prezes, przyznając, że kupując węglowe aktywa ciepłownicze spółka będzie jednocześnie "skupować ślad węglowy". Potwierdził zainteresowanie PGNiG przejęciem spółki Tauron Ciepło, licząc na zamknięcie negocjacji w tej sprawie przed końcem tego roku. Firma ma obecnie wyłączność na negocjacje z Tauronem.