PGNiG załadowało już 300 cystern LNG w Kłajpedzie

Spółka PGNiG sprzedała 300 cystern skroplonego gazu ziemnego LNG ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie. Tym samym liczba cystern załadowanych LNG od początku istnienia tej stacji przekroczyła 1000 - poinformowała firma we wtorkowym komunikacie.

"W miarę, jak zbliżamy się do pierwszego pełnego roku użytkowania stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie przez PGNiG, osiągnęliśmy poziom 300 cystern, które wyjechały z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski. "Na ten wynik składa się także doskonała współpraca z naszymi partnerami z Klaipedos Nafta" - dodał.

W ocenie Majewskiego rozpoczęcie działalności na Litwie pozwoliło spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na wejście z ofertą LNG małej skali na rynki krajów bałtyckich. Pozwoliło również na rozwój obsługi klientów spółki w północno-wschodniej Polsce, gdzie trafia większość ładunków z Kłajpedy.

🆕 Dotychczasowy, łączny wolumen sprzedaży #LNG z 300 cystern załadowanych w Kłajpedzie to ok. 5 400 ton czyli 82 000 MWh. Skroplony #gazziemny z najnowszego ładunku #PGNiG zasili stację, która w ramach gazyfikacji wyspowej obejmuje m. in. Ełk.

"Gaz dostarczany jest nie tylko klientom biznesowym, ale również zasila stacje regazyfikujące LNG na terenach, gdzie nie dociera sieć gazowa" - wyjaśnił prezes zarządu PGNiG.

Stacja przeładunkowa LNG w Kłajpedzie rozpoczęła działalność pod koniec 2017 r. Ładunki z niej odebrało 16 różnych kontrahentów - czytamy. Wśród nich znajduje się również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, a ładunki odbierane przez tę firmę rozwożą cysterny Gas-Trading z Grupy PGNiG.

W ocenie członka zarządu ds. sprzedaży w Klaipedos Nafta Mindaugasa Navikasa "uruchomienie działalności stacji przeładunkowej LNG było zdecydowanie właściwym krokiem uzupełniającym dla usług terminalu LNG w Kłajpedzie". W ocenie Navikasa w kolejnych dwóch, trzech dekadach gaz ziemny, w tym LNG, będzie cieszyć się wysokim popytem. "W kontekście dekarbonizacji gaz ziemny stanowi kluczowe paliwo umożliwiające przejście do coraz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych i jeszcze bardziej zrównoważonych technologii" - powiedział przedstawiciel Klaipedos Nafta.

Jego zdaniem "zbilansowane wykorzystanie energii odnawialnej, czystsze paliwa dla transportu drogowego i żeglugi morskiej, produkcja niebieskiego wodoru to potencjalne kierunki dla przyszłości gazu ziemnego".

"Cieszymy się, że PGNiG poszerza zakres działalności na Litwie, co świadczy o synergii wspólnego kierunku i dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju i rozwoju rynku" - zadeklarował Navikas.

Większość, bo ok. 76 proc. cystern ze skroplonym gazem ziemnym z Kłajpedy trafiło do Polski. Około 16 proc. na Litwę do stacji regazyfikacji LNG w Druskiennikach i Wiciunach. Pozostała część trafia na Łotwę i do Estonii.

W Polsce - jak czytamy w komunikacie - gaz LNG z Litwy jest wykorzystywany przede wszystkim w stacjach regazyfikacyjnych oraz stacjach tankowania LNG dla ciężkiego transportu drogowego.

Stacja przeładunkowa umożliwia również załadunek LNG na statki, bunkrowanie nim statnów oraz załadunek skroplonego gazu do kontenerów ISO.