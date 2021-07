PGNiG zamawia nowe statki do przewozu LNG

PGNiG Supply & Trading zawarło umowę czarteru dwóch zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego, które zostaną zbudowane specjalnie na potrzeby PGNiG i wejdą do użytku w pierwszej połowie 2024 roku - poinformowała w środę grupa PGNiG.

Jak podano w komunikacie, PGNiG Supply & Trading (PST) z GK PGNiG oraz Knutsen OAS Shipping podpisały umowę czarteru dwóch zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego.

Każda z jednostek będzie miała pojemność ok. 174 tys. m sześc. PST będzie ich wyłącznym użytkownikiem przez 10 lat z możliwością przedłużenia.

Według PGNiG, gazowce, będące przedmiotem podpisanego właśnie kontraktu, zostaną dopiero zbudowane.

"Konsekwentnie rozwijamy pozycję PGNiG na międzynarodowym rynku LNG. Czarter zbiornikowców jest ważnym krokiem do realizacji naszych planów w tym zakresie. To optymalne rozwiązanie, zapewniające pewność a zarazem elastyczność operacji logistycznych, które są istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej" - ocenił Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG SA, cytowany w komunikacie.

Według PGNiG, gazowce, będące przedmiotem podpisanego właśnie kontraktu, zostaną dopiero zbudowane. Planowany termin oddania statków do użytku to 2024 rok. Są to kolejne zbiornikowce wyczarterowane przez PST. Umowa czarteru dwóch pierwszych została zawarta w 2020 roku, również z Knutsen OAS Shipping. Oba kontrakty przewidują, że armator będzie odpowiadał za dostarczenie statków, obsadzenie ich załogą oraz utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym. Po stronie PST będzie kontrola handlowa nad jednostkami.

Grupa poinformowała, że chce wykorzystywać wyczarterowane gazowce do obsługi kontraktów w formule free-on-board (FOB) zawartych z amerykańskimi firmami. Jak wyjaśniono, formuła FOB przewiduje, że to nabywca ładunku odpowiada za jego odbiór w terminalu skraplającym, może jednak swobodnie decydować dokąd skierować zakupione paliwo.

"Wszystkie cztery gazowce wyczarterowane przez PST będą jednostkami o pojemności 174 tys. m sześc., co daje możliwość załadunku około 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. Oznacza to, że każdy ze zbiornikowców będzie w stanie przetransportować ładunek paliwa odpowiadający ok. 100 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym" - wskazała Grupa w komunikacie.

PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Jest również m.in. właścicielem spółki PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium, zajmującej się handlem gazem.