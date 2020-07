PGNiG zapłacił rekordowo wysoki podatek CIT

Zawarty aneks do kontraktu jamalskiego zmniejszy m.in. koszty operacyjne spółki o 5 mld 689 mln zł w drugim kwartale- poinformowało we wtorek PGNiG. Dzięki wygranej z Gazpromem, spółka zapłaciła ponad 1 mld zł CIT - to prawdopodobnie najwyższa zaliczka w historii poboru tego podatku w Polsce.

PGNiG sprecyzowało, że rozliczenie nadpłaty za gaz z Gazpromem spowoduje spadek o 5,689 mld zł kosztów operacyjnych, o 42 mln zł pomniejszy wartość zapasów gazu i o 5 mln zł pomniejszy wartość środków trwałych.



Ponadto na wyniki w drugim kwartale 2020 r. wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń - chodzi o ok. 300 mln zł, oraz podatek dochodowy.



Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatkowej grupy kapitałowej PGNiG za miesiąc czerwiec 2020 r. wyniosła ok. 1,1 mld zł - podkreśliła spółka.



- To prawdopodobnie najwyższa zaliczka w historii poboru CIT w Polsce - ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.