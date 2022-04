PGNiG zarobił krocie w pierwszym kwartale

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało wstępne wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał obecnego roku. Są one znacznie lepsze niż przed rokiem. Szczególny wkład w doskonałe wyniki firmy miał segment wydobywczy.

Szczególnie godne podkreślenia jest, że w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie spółka zanotowała rok do roku wzrost wolumenu wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w Norwegii odpowiednio o 543 mln m3 (244 proc. rok do roku) i 54 tys. ton (35 proc. rok do roku). Wpływ na to miała głównie akwizycja aktywów Ineos E&P Norge.

Warto podkreślić, że wynik operacyjny segmentu wygenerowany w I kwartale 2022 r. przez PGNiG Upstream Norway był na poziomie 4,2 mld zł. Dla porównania w I kwartale 2021 r. wynik EBITDA PGNiG UN wyniósł 0,3 mld zł.

Spółce sprzyjały wyższe rok do roku notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w dol. za baryłkę o 64 proc., wyższe średnie ceny gazu na giełdzie TTF denominowane w polskim złotym o 445 proc. oraz średnie ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii - wyższe o 387 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec I kwartału spółki wyniósł 9,2 mld zł (spadek o 5,4 mld zł w relacji do stanu na koniec 2021 r., który wyniósł 14,6 mld zł i wzrost o 5,3 mld zł w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2021 r., który wyniósł 3,9 mld zł). Wyższy poziom zadłużenia był spowodowany wyższym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, będącym konsekwencją zakupów gazu po znacząco wyższych cenach oraz koniecznością uzupełniania depozytów zabezpieczających transakcje giełdowe i finansowe związane z instrumentami pochodnymi.