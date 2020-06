PGNiG zarobiło 779 milionów zł

Gazowy potentat podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał obecnego roku. Choć firma nadal sporo zarabia, to jednak wyniki spółki są gorsze niż przed rokiem. PGNiG nie sprzyjało otoczenie rynkowe i konieczność dokonania odpisów.

Ciepła zima, nie zaszkodziła dystrybucji

Mimo wzrostu sprzedaży, przychody segmentu były niższe niż przed rokiem o 6 proc. i wyniosły ponad 11 mld zł, co było efektem spadku cen węglowodorów. Przełożyło się to jednak także na niższe koszty pozyskania gazu na cele handlowe. Z tej perspektywy szczególnie istotny był wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku, który przyznał PGNiG rację w sporze cenowym z Gazpromem i zmienił sposób ustalania ceny dostaw paliwa gazowego w kontrakcie jamalskim. Nowa formuła cenowa jest w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich i została zastosowana do bieżących rozliczeń już w stosunku do dostaw zrealizowanych w marcu tego roku.Skonsolidowany zysk operacyjny z obrotu i magazynowania bez uwzględnienia amortyzacji sięgnął w pierwszym kwartale 2020 roku ponad 0,9 mld złotych, co oznacza poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł minus 71 mln zł. Zasadniczy wpływ na poziom EBITDA segmentu miał dodatni wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających.Wolumen dystrybucji gazu wyniósł 3,96 mld m sześc., co oznacza 2 proc. wzrostu rok do roku. Stało się tak mimo ciepłej zimy – średnia temperatura kwartału była o prawie 1,2 stopnia Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Przychody segmentu pozostały stabilne i wyniosły 1,4 mld złotych. O 17 proc., do 0,63 mld zł, spadły koszty operacyjne, co było jednak efektem wdrożenia nowych zasad bilansowania systemu handlowego w dystrybucji gazu ziemnego, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Finalnie poziom EBITDA był wyższy o 22 proc. i wyniósł prawie 0,8 mld zł.Gorzej wiodło się spółce w segmencie wytwarzanie (biznes energetyczny PGNiG). Stosunkowo wysokie temperatury w pierwszych trzech miesiącach roku spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła w segmencie o 5 proc. rok do roku do 16,1 PJ, co jednak zrekompensowały wyższe ceny sprzedaży. W efekcie przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 2 proc. rok do roku do ponad 0,5 mld zł. W przypadku energii elektrycznej sprzedaż wyniosła 1,38 TWh i była niższa niż przed rokiem o 9 procent, a przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły o 3 proc. rok do roku.W sumie łączne przychody i poziom EBITDA segmentu wytwarzanie wzrosły odpowiednio o 2 proc. rok do roku do poziomu blisko 1,0 mld zł i o 4 proc. rok do roku do ponad 0,4 mld złotych.