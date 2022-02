PGNiG zwarło umowy kredytowe na 1,8 mld zł

PGNiG zawarło umowy kredytowe z konsorcjum banków Bank Of China oraz bankami Deutsche Bank i Credit Agricole w sumie na 1,8 mld zł - przekazała w środowym komunikacie spółka.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 47/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. informuje, że 23 lutego 2022 r. PGNiG zawarło umowy kredytów z konsorcjum banków Bank of China Limited działającego poprzez Bank of China Limited Luxembourg Branch i Bank of China Europe działającego poprzez Bank of China Europe Oddział w Polsce na kwotę 1200 mln zł oraz z bankami: Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę 400 mln zł i Credit Agricole Bank Polska S.A. na kwotę 200 mln zł, pozyskując dodatkowe finansowanie krótkoterminowe na okres do 9 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umów" - przekazała spółka w komunikacie w środę.



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to spółka giełdowa, zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.



Ma również akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych - podano na e-stronie spółki. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.