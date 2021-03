PGNiG zwiększyło zysk pięciokrotnie. Pomogli Rosjanie

W 2020 roku grupa kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie około 39,2 mld zł. Imponujący jest zwłaszcza zysk spółki który przekroczył siedem miliardów złotych. W części dołożyli się do niego Rosjanie zwracając nadpłatę za gaz z ubiegłych lat.

Sukcesy w wydobyciu węglowodorów

- Ostatni rating agencji Fitch, w którym potwierdzono dla PGNiG ocenę BBB z perspektywą stabilną, odzwierciedla naszą pozycję jako operatora na rynku gazu ze zdywersyfikowanym portfelem kontraktów na import gazu do Polski. Sam import LNG wzrósł o prawie 10 proc. rok do roku - dodał.Wydobycie ropy naftowej w całej Grupie Kapitałowej PGNiG wzrosło o 8 proc. rok do roku i wyniosło 1,32 mln ton, podczas gdy wydobycie gazu ziemnego utrzymało się na stabilnym poziomie i wyniosło około 4,52 mld m sześc.Wolumen dystrybuowanego paliwa gazowego utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2019 roku i wyniósł około 11,57 mld m3. Przychody z usługi dystrybucyjnej wzrosły o 4 proc. rok do roku do poziomu 4,39 mld zł. W segmencie Wytwarzanie o 10 proc. rok do roku wzrosły przychody ze sprzedaży energii cieplnej, osiągając poziom około 1,47 mld zł. Przychody ze sprzedaży w całym segmencie wzrosły w 2020 roku o 8 proc. rok do roku do około 2,77 mld zł.- W kolejnych latach spodziewany jest wzrost popytu na gaz, choćby w związku z oddawaniem do użytku nowych bloków gazowych w elektrociepłowniach. Powiązanie cen gazu, który pozyskujemy z kierunku wschodniego, z indeksami giełdowymi w Europie, stworzył zupełnie nowe warunki mające ogromne znaczenie dla prowadzenia biznesu. To pozwoli nam zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną. Gaz będzie w niej pełnił wiodącą rolę, a PGNiG jest gotowe, by przez tę transformację przejść i wspierać w tym polską gospodarkę - powiedział szef PGNiG.