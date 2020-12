Pięć lat gazoportu. Wszystkie korzyści z terminala

Dzisiaj, 11 grudnia, mija dokładnie pięć lat od zawinięcia do terminalu gazowego w Świnoujściu statku z pierwszym ładunkiem skroplonego gazu. To inwestycja o strategicznym znaczeniu gospodarczym i politycznym – jedna z najważniejszych w trzydziestoleciu polskiej transformacji.

Miliardy w PGNiG

Gazoport będzie większy

Przykręcenie kurka przez Rosjan obu naszym sąsiadom spowodowało wymierne straty także w Polsce. Na przykład kryzys gazowy w 2004 roku według szacunków specjalistów kosztował nasze firmy chemiczne kilka milionów dolarów. Ten z 2009 roku zaś kosztował same ówczesne Zakłady Azotowe w Kędzierzynie (dziś część Grupy Azoty) około 6,5 mln złotych. Niepewność dostaw i arbitralność podejmowanych przez Gazprom – na zlecenie Kremla – decyzji mogła budzić wówczas obawy.Jednak jeszcze ważniejszym atutem posiadania przez nasz kraj gazoportu są gigantyczne oszczędności. Prawdopodobnie nie byłoby sukcesu w sporze sądowym PGNiG z Gazpromem, gdyby nie budowa gazoportu. To import via terminal pokazał bezspornie, że ceny gazu sprzedawanego nam przez Rosjan były znacząco zawyżone. Zamiast cen rynkowych za surowiec płaciliśmy więcej niż np. dalej od Rosji położeni odbiorcy w Belgii, Francji lub Włoszech.Budując gazoport, wytrąciliśmy Rosjanom z ręki możliwość niczym nie ograniczonej gazowej presji, uzyskując prawdziwą alternatywę w dostawach gazu.To jednak nie wszystko. Gdyby obiekt nie działał, prawdopodobnie za gaz również teraz płacilibyśmy więcej. O budowie gazoportu dość często pisały w minionych latach rosyjskie media. Przeciwko niej padały dwa główne argumenty. Pierwszym była wysoka cena LNG – według Rosjan droższego niż surowca z ich kraju. Drugim rzekomy bezsens inwestycji, skoro surowiec Polska może odbierać gazociągami. Dla Rosjan budowa naszego terminala z pewnością nie była potężnym ciosem, ale kamykiem w bucie już tak.Po uruchomieniu dostaw LNG zyskaliśmy potężny argument w negocjacjach cenowych. Zakladając planowe i sprawne uruchomienie gazociągu Baltic Pipe możemy już całkowicie zrezygnować z importu rosyjskiego surowca. Rocznie to bowiem razem 8-10 mld m sześciennych gazu. W skali całej Europy to około 5 proc. wysyłanego tu surowca z Rosji. Jednak należy pamiętać, że Polska była bardzo dobrym i wiarygodnym klientem, teraz nasze pieniądze otrzymają inni producenci gazu.Choć sam gazoport funkcjonuje już od pięciu lat, to jego pozycja nadal rośnie. Po pierwsze realizowana jest rozbudowa obiektu. Może stać się on w przyszłości ważnym elementem na mapie bunkrowania ("tankowania)" LNG dla statków pływających po Bałtyku.Po rozbudowie obiekt będzie mógł rocznie przyjąć 7,5-8 mld m sześc. surowca. Wraz z Baltic Pipe i interkonektorami, łączącymi nas z gazowymi sieciami u sąsiadów, daje to szansę na budowę przez nasz kraj regionalnego hubu gazowego.Trzeba też pamiętać, że bez LNG ze Świnoujścia nie byłoby postępów w gazyfikacji kraju, a już na pewno nie można byłoby uruchomić tzw. gazyfikacji wyspowej, dającej dostęp do błękitnego paliwa rejonom kraju nie mającym dostępu do sieci.