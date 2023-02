Piece gazowe są na celowniku Unii Europejskiej. Rosnące koszty nas zamęczą

Niebawem na cenzurowanym w Unii Europejskiej znajdą się piece gazowe. Zachodzi zatem pytanie, czym w przyszłości ludzie będą mogli ogrzać swoje domy i ile to ich będzie kosztowało.

- Rewolucja przyspiesza i jest mało logiczna - przyznaje prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, cytowany w „Naszym Dzienniku” z 3 lutego 2023 roku.

- Z jednej strony Komisja Europejska chce szybkiej rezygnacji z gazu, w tym zakazania korzystania z pieców gazowych, a z drugiej strony rząd stawia na instalację właśnie tych urządzeń. Każdy ciągnie do siebie. Płótno, którym jest energetyka, w końcu się rozerwie. Przeraża mnie ten brak koordynacji - przyznaje prof. Mielczarski.

Choć - jak wskazano w gazecie - oficjalnie przepisy, które mają zostać przygotowane, nie zakładają, że dojdzie do wprowadzenia odgórnego zakazu korzystania z pieców gazowych, to jednak ludzie już obawiają się o przyszłość. Pod koniec grudnia 2022 roku rozszerzono bowiem system EU ETS o budownictwo. Od 2027 roku słono kosztować będzie emisja z budynków mieszkalnych. System EU ETS w budownictwie mocno przełoży się na wzrost kosztów życia.

- Możliwość zamienia się w przymus ekonomiczny - dodaje prof. Mielczarski. - Rachunki będą astronomiczne i trudno mi sobie wyobrazić, ile polskich rodzin nie będzie stać na ogrzanie swoich domów - zaznacza prof. Władysław Mielczarski.

Pojawia się zatem podstawowe pytanie, czym ludzie będą mieli ogrzewać swoje domy.

- Skąd wziąć energię do pomp ciepła? - zastanawia się prof. Mielczarski.

- Unia Europejska odchodzi od węgla, chociaż Niemcom idzie to bardzo ciężko. Z kolei polski rząd jest konsekwentny i odchodzi od węgla. W ciągu 30 lat, jako kraj, całkowicie z niego zrezygnujemy. Zostaje gaz. Ale jeżeli i z niego zrezygnujemy, to co? Energia jądrowa? Nią można wyprodukować jedynie prąd. Ciepła już nie - zaznacza prof. Władysław Mielczarski w „Naszym Dzienniku” z 3 lutego 2023 roku.