Pierwsza lutowa dostawa LNG nie obyła się bez klopotów

Szóstą dostawę LNG odebrał w tym roku nasz gazoport w Świnoujściu. Tym razem nie obeszło się bez pewnych kłopotów.

Gaz przywiózł metanowiec Aristarchos. Ten mierzący 299 metrów długości i pływający pod bandera Malty statek przywiózł gaz z USA. Jednostka została załadowana w amerykańskim Sabine Pass.

Co było nietypowe w rejsie statku z gazem? Miał on do zawinąć wcześniej do naszego terminalu, jednak doszło do pewnego opóźnienia. Wszystko przez sztormową pogodę na Bałtyku.

Należy pamiętać, że wejście do terminalu możliwe jest tylko w określonych warunkach pogodowych. W przypadku dużych fal i silnego wiatru, zwłaszcza z niepożądanego kierunku, statek musi czekać. Tak też było w przypadku Aristarchosa.

Opóźnienie może jeszcze wzrosnąć, bo nawet w przypadku już przychylnej aury metanowce muszą , ze względu na niebezpieczny ładunek, zachować tzw. separację - dystans w stosunku do innych jednostek. Zresztą obowiązuje to także inne statki wobec metanowców.

Wszystko to sprawia, że w przypadku ominięcia „okienka czasowego” okres oczekiwania na zawiniecie może się wydłużyć. Na szczęście Aristarchos znajduje się już w gazoporcie.

To 212. ładunek w historii polskiego terminalu, pierwszy w lutym i szósty w tym roku.

Należący do Gaz-Systemu obiekt może obecnie przyjąć ponad 6 mld m3 gazu. W tym roku do terminalu zawinie ponad 60 jednostek.