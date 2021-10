Pierwsza nitka Nord Stream 2 wypełniona gazem technicznym

Pierwsza nitka gazociągu Nord Stream 2 została wypełniona gazem technicznym i ciśnienie w tej części gazociągu jest wystarczające do rozpoczęcia przesyłu surowca - poinformował w poniedziałek operator magistrali, spółka Nord Stream 2 AG.

- Według stanu na 18 października procedura zapełniania gazem pierwszej nitki została zakończona. Zgodnie z planem i wymogami projektowymi nitka została zapełniona tzw. gazem technicznym, w ilości około 177 mln m sześc., co zapewnia poziom ciśnienia 103 bary w gazociągu" - głosi oświadczenie.



Dodano w nim, że taki poziom ciśnienia "jest wystarczający, by w przyszłości rozpocząć przesył gazu"



Operator dodał, że przy drugiej nitce trwają prace przygotowujące ją do uruchomienia.



Nord Stream 2 powinien uzyskać certyfikację regulatora niemieckiego. Rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta" prognozował, że decyzja w sprawie certyfikacji zapadnie 8 stycznia 2022 roku.